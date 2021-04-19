«Просто смотреть - не мой почерк». Лариса Гузеева набила тату в эфире шоу «Давай поженимся!»

Источник материала: Tut.by

Одной из участниц шоу «Давай поженимся!» стала 28-летняя владелица тату-салона Анна. Девушка приготовила для потенциального жениха сюрприз — предложила сделать ему тату в виде буквы «А». Мужчина согласился, пишет cosmo.ru .



Скриншот видео.

61-летняя актриса, телеведущая Лариса Гузеева внимательно следила за процессом, а потом сообщила, что тоже хочет тату. «А вы мне можете во время рекламы сделать? У вас всё разовое, инструменты? А есть запасные иголки? Я решила сделать. Смотреть — это не мой почерк», — сказала Гузеева и села за стол мастера.

Соведущая артистки Роза Сябитова не могла поверить, что та действительно будет делать тату: «Птичку, что ли, хочешь набить? Ты серьезно решила? Это же больно, знаешь, как больно! Это без анестезии делается! Ты меня удивляешь постоянно!».







Скриншот видео.

Лариса решила посвятить татуировку сыну Георгию. «У моего сына день рождения. Принесите мне авторучку и листок, я напишу, что мне нужно сделать. Руки у вас не дрожат?» — обратилась Гузеева к мастеру. Анна заверила телеведущую, что она высококвалифицированный специалист.

В итоге Ларисе набили на руке буквы «Л» и «Г», а посередине — крошечное красное сердце. Во время процедуры Гузеева была невозмутима, как будто ничего не чувствовала. Ведущая осталась довольна работой мастера и самой татуировкой.