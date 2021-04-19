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Настоящий транспортный коллапс происходит на границе
Источник материала: Навiны
Около 2500 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Почти 1500 фур стоит, по данным Госпогранкомитета, ждет своей очереди для выезда в Литву:
Огромное количество «зависло» на польском направлении:
Есть очередь и в одном из двух переходов на выезд в Латвию:
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Около 2500 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза.
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