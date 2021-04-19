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Настоящий транспортный коллапс происходит на границе

19.04.2021 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 2500 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Настоящий транспортный коллапс происходит на границе

Почти 1500 фур стоит, по данным Госпогранкомитета, ждет своей очереди для выезда в Литву:

  • «Каменный Лог» — более 510;          
  • «Бенякони» — более 400;
  • «Привалка» — более 290;       
  • «Котловка» — более 290.

Огромное количество «зависло» на польском направлении:

  • «Козловичи» — более 600;     
  • «Брузги» — более 130;
  • «Берестовица» — более 70.

Есть очередь и в одном из двух переходов на выезд в Латвию:

  • «Григоровщина» — более 150.

 

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Около 2500 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза.
 
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