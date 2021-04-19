Настоящий транспортный коллапс происходит на границе

Около 2500 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Евросоюза.





Почти 1500 фур стоит, по данным Госпогранкомитета, ждет своей очереди для выезда в Литву:

«Каменный Лог» — более 510;

«Бенякони» — более 400;

«Привалка» — более 290;

«Котловка» — более 290.

Огромное количество «зависло» на польском направлении:

«Козловичи» — более 600;

«Брузги» — более 130;

«Берестовица» — более 70.

Есть очередь и в одном из двух переходов на выезд в Латвию:

«Григоровщина» — более 150.