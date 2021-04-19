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В Чехии потрясены масштабом высылки своих дипломатов из РФ

19.04.2021 15:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Чехия заявила, что выдворение Россией 20 сотрудников посольства в Москве в ответ на высылку Праги 18 российских сотрудников посольства стало более сильной реакцией, чем ожидалось, поэтому чешское правительство обсудит дальнейшие шаги. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который также выполняет обязанности министров внутренних и иностранных дел.

"Реакция сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выдворили сотрудников спецслужб", - сказал на пресс-конференции Гамачек, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Lidovky.

Он сообщил, что обсудит с премьер-министром Бабишем дальнейшие шаги чешской дипломатии, в частности, из-за высылки из Москвы заместителя посла Чехии. По словам Гамачека, высылка дипломата такого статуса подняла ответ России "на ступеньку выше" чешского шага.

"Я встречусь с премьер-министром и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги чешской стороны", - сказал Гамачек.

Он также заявил, что на видеоконференции в понедельник попросил коллег-министров иностранных дел ЕС "выразить солидарность" с Чехией.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Между тем В России заявили, что на фоне высылки чешских дипломатов посольство Чехии в Москве больше не сможет брать на работу российских граждан. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в США, и в отношении Чехии было принято решение о том, что больше они не смогут набирать сотрудниками посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале" Россия-1 ".

 
 
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Чехия заявила, что выдворение Россией 20 сотрудников посольства в Москве в ответ на высылку Праги 18 российских сотрудников посольства стало более сильной реакцией,...
 
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