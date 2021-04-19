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Парк высоких технологий принес бюджету Беларуси три миллиарда долларов
19.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Три миллиарда долларов в бюджет Беларуси принес Парк высоких технологий. Объем производства даже в год пандемии увеличился почти в полтора раза. Количество компаний-резидентов увеличилось – сейчас их более тысячи. Какими проектами занимаются, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
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Объем производства удалось увеличить больше чем на 40%. Сейчас в парке более тысячи резидентов.
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