Гончарик: Сейчас уже покушение лично на Лукашенко выглядит как-то мелковато

Кандидат в президенты 2001 года Владимир Гончарик убежден, что «попытка госпереворота» и «физическое устранение» Лукашенко и его семьи написаны белорусскими спецслужбами. Он считает, что делается это с целью оправдать «жесточайший ответ», который обещал Лукашенко.





- С августа прошлого года государственная пропаганда усиленно муссировала тезис: вокруг Беларуси враги и внутри враги, которые подпитываются извне – и назывались конкретные страны.





Определенное время на некую часть населения это зомбирование действовало. Но нельзя народ долго кормить одними байками. И возникла идея – соединить вражеские внешние силы и внутренние.





Поскольку отдельные товарищи у нас являются историками, то покопавшись, обнаружили на заре советской истории организации типа "тресты", "синдикаты". Так почему не соединить воедино все это, чтобы и дальше воздействовать на сознание отдельных категорий людей?





Отсюда, думаю, и родилась такая идея. Как и привлечение извне людей под видом псевдоорганизаций и привлечение их к ответственности. По-моему, именно это и произошло.





- В истории с арестом Федуты и Зенковича в Москве напрямую замешано и российское ФСБ.





- В спланированной спецоперации задействованы и КГБ, и ФСБ.





Однако меня смущает корявость спецоперации: ну не тянут Федута, Зенкович, Костусев ни на организаторов, ни на исполнителей. Не под силу им совершить госпереворот даже при помощи извне.





Знаете, тема покушения Лукашенко эксплуатируется не впервые, помните, Лукашенко и начал свою президентскую карьеру с якобы покушения на него под Лиозно?





Но сейчас уже покушение лично на Лукашенко мелковато. А вот в истории примеры, «достойные» подражания, есть: в Екатеринбурге летом 1918 года в подвале дома Ипатьева российский император Николай II вместе с семьёй и четырьмя приближёнными был расстрелян.





Ту историю перепели на современный лад и перенесли в Беларусь – в результате якобы под угрозой оказалась семья главы государства. Все было бы очень смешно, если бы не было так печально: последствия этих игрищ еще скажутся на белорусском обществе.





- Какова цель этой акции?





- Цель одна – надо убедить людей, что все делается правильно, потому что – повторяюсь – кругом внешние и внутренние силы, которые не просто хотят разрушить государственный строй, задушить Беларусь, но и посягают на личность, на которой все держится.





- Но белорусы нынче – народ неубеждаемый, особенно такими цирковыми трюками.





- Часть людей, к сожалению, убеждаемы: часть людей очень восприимчивы – в силу возраста, в силу легковерности. Но все эти действия скажутся на всем обществе: дальнейшие действия власти легко спрогнозировать – закручивание гаек. А следовательно – дальнейшие санкции со стороны Запада, ухудшение жизни народа.





- Одновременно высказывается нехорошая версия – ведется подготовка к вводу российских войск в Беларусь. Насколько она жизнеспособна?





- Это очень упрощенный способ - перевести все стрелки на Россию. Не думаю, что там настолько глупые люди сидят и используют такие глупые методы. Идея и исполнение принадлежат белорусским спецслужбам.





Да вы и сами помните байки про 200 вагнеровцев, бегающих по белорусским лесам, помните дело «Белого легиона», много других "террористических" фейков. Надо запугать общество и сплотить всех вокруг одной фигуры. Но вряд ли это получится.





Но меня пугает больше всего не это, а последствия: Лукашенко анонсирует какие-то принципиальные решения. 2021-ый назван годом народного единства. Но разве можно заставить объединиться силой, а не убеждением?



