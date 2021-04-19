







В минувшую субботу Лукашенко рассказал, что на него и членов его семьи готовилось "покушение". Спецслужбы РБ якобы при помощи коллег из ФСБ сумели это предотвратить и задержали группу, якобы готовившую "вооруженный переворот".





При этом Лукашенко заявил, что эта тема будто бы поднималась во время телефонного разговора президентов России и США. И якобы Владимир Путин напрямую спросил у Джо Байдена о причастности американских спецслужб к готовившимся преступлениям в ответ на что, американский президент "только булькал".





В беседе с Дмитрием Песковым журналисты спросили, может ли он подтвердить, действительно ли данная тема поднималась в разговоре лидеров двух стран.





"Да, могу", - оказался немногословен Песков.





При этом вопрос о том, есть ли у Кремля информация о причастности администрации президента США к "покушению" и "перевороту", о которых говорил Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ оставил без комментариев.





"Действительно, была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Всю информацию, которая может выдаваться - ее выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению", - объяснил свою немногословность Песков.















