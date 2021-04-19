Кузнецов: «Силовики используют слабости политического руководства»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о «заговоре политологов и активистов» и выводах, которые можно вынести из этой ситуации.

— Погреб в Гомельской области, белорусские «заговорщики», Петров и Боширов и встреча Путина с Байденом. Всё в одном флаконе, — пишет Петр Кузнецов.

В последнее время было много событий, развиваются они достаточно стремительно и некоторые из них, вроде «заговора политологов и активистов», выглядели бы достаточно комично, если бы на кону не были реальные человеческие судьбы. Однако за всем этим, при желании, можно проследить определенный сюжет, из чего сделать определенные же выводы.

Белорусская публика, конечно же, больше всего внимания в последние дни обратила на «раскрытый заговор» с участием Федуты, Зенковича и Костусева, а так же то, что в ситуацию со своим комментарием вписалось ФСБ. Не будем долго разбирать детали, многое на ладони, начиная с нестыковок, типа того, что ФСБ раскрыло «заговор», который должен был произойти 9 мая, а у КГБ он же должен был случиться в июне-июле.

Совершенно очевидно, что «спецоперация» выполнена по сталинским еще методичкам: ситуация срежиссирована самими спецслужбами, которые нашли интересную группу людей, обсуждающую в теоретической плоскости возможности госпереворота (показанная запись с зум-конференции на 100% выглядит именно как отстраненное теоретическое обсуждение), подсунули туда провокаторов и заявили о раскрытии «покушения». В обстановке крайней паранойи, царящей в верхах – самое то. Ну и, конечно же, классический пример, как силовики, используя слабости политического руководства, получают возможности для манипулирования ситуацией, а само руководство – утрачивает связь с реальностью и по факту лишь слабеет.

Интересней дальше. Имеем липовый «заговор», при котором КГБ похищает людей, в том числе американского гражданина, из Москвы. Российская сторона по началу совершенно искренне делает круглые глаза: пропавших ищет полиция, а Песков заявляет, что не обладает никакой информацией. Важная деталь: скоро ожидается встреча Путина с Байденом на полях экологического саммита, предположительно именно ради повышения ставок к ней Россия стянула войска к украинской границе. Фон для этой встречи явно портится тем, что на российской территории фактически выкрали человека с американским гражданством спецслужбы третьей страны.

И тут следует еще один удар. Чехия объявляет о результатах расследования, которые выявили, что склад с боеприпасами на территории этой страны в 2014 году взорвали не кто иные, как старые «добрые» мемные Петров и Боширов, они же Мишкин и Чепига – те самые агенты ГРУ, которых обвиняют еще и в отравлении «новичком» Скрипалей. Речь идет уже об акте «государственного терроризма» на территории страны ЕС и НАТО, что может стать триггером для куда более мощных санкций против РФ и для эскалации напряжения. Фон для будущих переговоров портится еще больше, при этом все «косяки» и слабости явно со стороны Кремля.

И вот уже тут, в этот момент, неожиданно для всех, ФСБ выступает с заявлением, что это не КГБ задерживало белорусов и белоруса с американским гражданством в Москве, а они, ФСБ, в рамках совместной операции. И дело там – о готовящемся государственном перевороте, убийстве, захвате власти. Тему развивают уже белорусские СМИ и правитель: ни много, ни мало – раскрыто покушение и планы заточения в погребе.

Начинает прослеживаться определенная логика. Вход в тему ФСБ как минимум отчасти спасает лицо российской стороне: это не третьи страны орудуют на их территории, как у себя дома, ситуация типа контролируется. Параллельно это заявление выглядит как ответ на обвинения со стороны Чехии: вот, мол, Запад сам организовывает акты «государственного терроризма» и даже государственные перевороты. Параллельно решается еще одна задача. Тут Макей встречался с послами Германии и Франции, а на днях летит еще и на ассамблею ООН, где явно будет иметь возможность делать попытки возрождать многовекторность. На этом фоне заявления Лукашенко о том, что ЦРУ или ФБР пытались его убить, сильно подрезают многовекторному орлу крылья, а накануне встречи с Байденом Минск оказывается в одном окопе с Кремлем примерно на такой же глубине, на какой были во времена «холодной войны», скажем, Варшава или Будапешт – в качестве на 100% привязанного сателлита.

Какие сделаем выводы?

Первый. Эскалация отношений между Россией и Западом набирает обороты. К великому сожалению для режима, который из подобных ситуаций всегда извлекал бонусы, играя на противоречиях, в этот раз так не получается: возросшая зависимость от Москвы, собственного силового блока, паранойя и бесконечный поиск врагов приводят лишь к тому, что белорусский режим путем очень нехитрых и архаичных по содержанию и сути манипуляций буквально загнали в «единый фронт» с Кремлем.

Второй. Вся эта история – о том же, о чем и история со встречей с Алиевым: ситуация, в которой политическая слабость режима приводит к тому, что каждый шаг приводит лишь к ухудшению собственного положения. Постепенно, шаг за шагом, утрачивается пространство для маневра, возможность для принятия собственных решений, а ситуации, в которых тебя просто используют происходят все чаще.

Третье. Реальность такова, что эта самая постепенная утрата власти сейчас явно происходит в пользу Москвы и силового блока, который всегда был особенно лоялен именно к России. Кремль, в свою очередь, взвинчивает ставки в отношениях с Западом настолько, что это может привести к противостоянию, которое по накалу сравнится с «холодной войной», когда речь будет идти уже не о геополитическом соперничестве, а к взаимному стремлению коренным образом сменить у противника уклад в свою пользу. По крайней мере, то, как сейчас привязывают Беларусь именно по линии взаимодействий силовых блоков и идеологии противостояния, очень напоминает попытку склеить что-то типа Варшавского договора.

Другой разговор, что шансов в этом противостоянии, как и в прошлый раз, не будет – слишком велика разница в потенциале и возможные издержки. Вот, например, в результате обвинения со стороны Чехии Россия потеряла возможность экспорта в эту страну вакцины «Спутник» и вылетела из атомного тендера – потери будут несколько миллиардов долларов. Чтобы какие-то подобные потери понесли США в результате обвинения со стороны ФСБ в организации покушения на Лукашенко – я очень сомневаюсь. Приблизительно так обстоят дела примерно во всех сферах и секторах.

Постсоветские правители, что в Кремле, что в Минске, дряхлеют, теряют связь с реальностью и все больше напоминают Политбюро образца конца 70-х – начала 80-х, когда СССР в пылу противостояния с Западом был готов вводить войска в Афганистан, совершенно не просчитывая, какой экономический, политический и имиджевый урон могут наносить подобные авантюры, в состоянии ли экономика потянуть подобные издержки и к чему набор таких действий может привести в итоге.

К краху может привести, больше ни к чему.