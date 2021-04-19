Белорусские зенитчики, ракетчики и артиллеристы провели стрельбы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Тактические учения зенитных подразделений прошли в Брестской области, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Первыми на позиции для ведения противовоздушного боя вышли экипажи пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска". Им предстояло поразить цель, которая имитировала ударный вертолет. Условия ведения огня были максимально приближены к боевым. В том числе, по нормативам, отведенным на поражение целей: на захват и уничтожение – всего несколько секунд.

Следом места на 174-м полигоне ВВС и войск ПВО заняли зенитные ракетные комплексы "Стрела". С ходу машины заняли боевое положение и рыскали прицельными комплексами в поисках мишеней. А после расправились с условным противником прямым попаданием ракет.

Стрельбу провели военнослужащие 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад. В том числе, вооруженные переносными зенитными ракетными комплексами "Игла". Пуски ракет осуществлялись также и в вечерние часы.

Практические учебные занятия являются частью подготовки к масштабным маневрам, запланированным в белорусской армии в текущем году. Самый важный экзамен военных ждет осенью во время совместных стратегических учений "Запад-2021". Вместе с тем, лучшие представители зенитных подразделений примут участие в профессиональных конкурсах "Армейских Международных игр".