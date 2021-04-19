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Иллюстративное фото

Jeep Cherokee

Ford Escape

Volkswagen Tiguan

Jeep Compass

Kia Sportage

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы 5 самых разочаровывающих внедорожников на рынке В перечне недостатков - существенные проблемы с качеством кузова, а также покраски и отделки.

«Внедорожники и компактные кроссоверы не только предлагают больше практичности, включая пространство для багажа, но и приносят больше удовольствия от вождения», - отмечают авторы рейтинга. Но добавляют, что далеко не все модели способны порадовать своего владельца в ходе эксплуатации.Несмотря на привлекательный дизайн, широкий выбор опций и вариантов отделки, этот автомобиль разочаровывает уровнем потребления топлива и характеристиками управляемости - в сравнении с «одноклассниками», отмечают эксперты.Интересная внешность, объединяющая черты внедорожника и седана, хороший базовый двигатель - но крайне разочаровывающий интерьер, качество которого заставляет воспринимать стоимость этой модели, как несколько завышенную, считают авторы топа.В списке достоинств этого автомобиля - стильность и высокая функциональность салона - за счет третьего ряда сидений. В перечне же недостатков - существенные проблемы с качеством кузова, а также покраски и отделки.Главное качество этой модели - надежность. На другой чаше весов - вялый и при этом шумный мотор, а также отсутствие удовольствия от вождения, отмечают эксперты.Специалисты отмечают высокий уровень надежности, хороший выбор силовых агрегатов, высококачественный интерьер. И ругают модель по другим параметрам, резюмируя в целом, что это очень скучный автомобиль.