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Константин Затулин

«Как-то, на мой взгляд, он не сильно похож на руководителя военного заговора. Опять же, я могу ошибаться», - сказал депутат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Опять же, я могу ошибаться»: российский депутат усомнился в словах Лукашенко Если есть заговор, то должны быть представлены доказательства.

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками признался, что не знаком с этим человеком, но читал, что он пишет.Он считает, что еслиговорит о том, что есть заговор, то должен понимать, что следует представить доказательства.Ранее сообщалось, что политологаподозревают в попытке организации военного переворота в Беларуси, вместе с ним задержали юриста, пишет «Московский комсомолец».