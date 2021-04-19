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«Опять же, я могу ошибаться»: российский депутат усомнился в словах Лукашенко
Источник материала: UDF
Константин Затулин
Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками признался, что не знаком с этим человеком, но читал, что он пишет.
«Как-то, на мой взгляд, он не сильно похож на руководителя военного заговора. Опять же, я могу ошибаться», - сказал депутат.
Он считает, что если Александр Лукашенко говорит о том, что есть заговор, то должен понимать, что следует представить доказательства.
Ранее сообщалось, что политолога Александра Федуту подозревают в попытке организации военного переворота в Беларуси, вместе с ним задержали юриста Юрия Зенковича, пишет «Московский комсомолец».
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Если есть заговор, то должны быть представлены доказательства.
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