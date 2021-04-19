Источник материала: UDF



Коллаж: telegraf.by

«По нашему мнению, люди не предмет торговли, поскольку их базовые права в настоящее время каждый день нарушаются именно режимом. Такой трюк диктатор проделывал уже не раз. И наша задача – не попасть в эту ловушку снова. Надеюсь, это понимают наши партнеры в ЕС и США», — выказал надежду Павел Латушко.

«Его цель – сохранить власть. Все, что предлагает сейчас режим, является обманом ожиданий беларуского общества», — уверен Павел Латушко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава НАУ рассказал, что власти Беларуси предлагают США в обмен на отказ от санкций Однако, по словам Павла Латушко, освобождены и реабилитированы должны быть все.