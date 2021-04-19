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Глава НАУ рассказал, что власти Беларуси предлагают США в обмен на отказ от санкций

19.04.2021 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава НАУ рассказал, что власти Беларуси предлагают США в обмен на отказ от санкций
Коллаж: telegraf.by
Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко утверждает, что обладает сведениями о том, что предлагают власти Беларуси в обмен на отказ от введения 26 апреля санкций США.

По словам Павла Латушко, 26 апреля США могут ввести «реальные, а не косметические» санкции. И это беспокоит власти Беларуси. Настолько, что они могут предложить пойти на уступки.

Однако политик считает, что все эти предложения похожи на действия террористов и являются «торговлей заложниками».

США вводят санкции против Белнефтехима, «Гродно Азот» и еще 7 предприятий. Но властям Беларуси дали время. Вот для чего

Вот, что по сведениям Павла Латушко, могут предложить власти Беларуси за отказ от санкций:

беспрепятственный доступ адвокатов к заключенным;

освобождение некоторых политических заключенных под залог или выборочная амнистия;

доступ в тюрьмы представителей Красного креста.

«По нашему мнению, люди не предмет торговли, поскольку их базовые права в настоящее время каждый день нарушаются именно режимом. Такой трюк диктатор проделывал уже не раз. И наша задача – не попасть в эту ловушку снова. Надеюсь, это понимают наши партнеры в ЕС и США», — выказал надежду Павел Латушко.


По мнению политика, такой сценарий сыграет исключительно на руку Александру Лукашенко, «который пытается избежать введения жестких санкций со стороны США и Европейского союза».

«Его цель – сохранить власть. Все, что предлагает сейчас режим, является обманом ожиданий беларуского общества», — уверен Павел Латушко.


По словам главы НАУ, освобождены и реабилитированы должны быть все.
 
Теги: Гродно
 
 
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Однако, по словам Павла Латушко, освобождены и реабилитированы должны быть все.
 
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