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Глава НАУ рассказал, что власти Беларуси предлагают США в обмен на отказ от санкций
Источник материала: UDF
Коллаж: telegraf.by
По словам Павла Латушко, 26 апреля США могут ввести «реальные, а не косметические» санкции. И это беспокоит власти Беларуси. Настолько, что они могут предложить пойти на уступки.
Однако политик считает, что все эти предложения похожи на действия террористов и являются «торговлей заложниками».
США вводят санкции против Белнефтехима, «Гродно Азот» и еще 7 предприятий. Но властям Беларуси дали время. Вот для чего
Вот, что по сведениям Павла Латушко, могут предложить власти Беларуси за отказ от санкций:
беспрепятственный доступ адвокатов к заключенным;
освобождение некоторых политических заключенных под залог или выборочная амнистия;
доступ в тюрьмы представителей Красного креста.
«По нашему мнению, люди не предмет торговли, поскольку их базовые права в настоящее время каждый день нарушаются именно режимом. Такой трюк диктатор проделывал уже не раз. И наша задача – не попасть в эту ловушку снова. Надеюсь, это понимают наши партнеры в ЕС и США», — выказал надежду Павел Латушко.
По мнению политика, такой сценарий сыграет исключительно на руку Александру Лукашенко, «который пытается избежать введения жестких санкций со стороны США и Европейского союза».
«Его цель – сохранить власть. Все, что предлагает сейчас режим, является обманом ожиданий беларуского общества», — уверен Павел Латушко.
По словам главы НАУ, освобождены и реабилитированы должны быть все.
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Однако, по словам Павла Латушко, освобождены и реабилитированы должны быть все.
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