Источник материала: UDF



Фото: Reuters

ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали готовящееся покушение на Лукашенко Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля.

«Да, [обсуждали]», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.При этом представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрациик готовившемуся покушению, указав, что «всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение».Он отметил, что в отношениисо стороны задержанных обсуждались «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы». «Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности», — добавил Песков.Напомним, 16 апреля пресс-секретарь президента Россиизаявил, что «не располагает данными о задержании в Москве граждан Беларуси», и порекомендовал обратиться по этому вопросу к спецслужбам.На тот момент об их задержании уже сообщил КГБ. При этомво время субботника заявлял, что вопрос предполагаемого покушенияподнял во время разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом Путин, по словам Лукашенко, сообщил ему в телефонном разговоре после его возвращения из Азербайджана.Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля.