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Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали готовящееся покушение на Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«Да, [обсуждали]», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Джо Байдена к готовившемуся покушению, указав, что «всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение».
Он отметил, что в отношении Александра Лукашенко со стороны задержанных обсуждались «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы». «Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности», — добавил Песков.
Напомним, 16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не располагает данными о задержании в Москве граждан Беларуси», и порекомендовал обратиться по этому вопросу к спецслужбам.
На тот момент об их задержании уже сообщил КГБ. При этом Александр Лукашенко во время субботника заявлял, что вопрос предполагаемого покушения Владимир Путин поднял во время разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом Путин, по словам Лукашенко, сообщил ему в телефонном разговоре после его возвращения из Азербайджана.
Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля.
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Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля.
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