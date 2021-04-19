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Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали готовящееся покушение на Лукашенко

19.04.2021 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали готовящееся покушение на Лукашенко
Фото: Reuters
Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Да, [обсуждали]», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Джо Байдена к готовившемуся покушению, указав, что «всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение».

Он отметил, что в отношении Александра Лукашенко со стороны задержанных обсуждались «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы». «Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности», — добавил Песков.

Напомним, 16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не располагает данными о задержании в Москве граждан Беларуси», и порекомендовал обратиться по этому вопросу к спецслужбам.

На тот момент об их задержании уже сообщил КГБ. При этом Александр Лукашенко во время субботника заявлял, что вопрос предполагаемого покушения Владимир Путин поднял во время разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом Путин, по словам Лукашенко, сообщил ему в телефонном разговоре после его возвращения из Азербайджана.

Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля.
 
 
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Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля.
 
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