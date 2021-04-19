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УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

19.04.2021 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 2024 года – 36 команд, нет групп, минимум по 10 матчей, рост доходов

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году, пишет tribuna.com

По информации Deutsche Welle, в турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.

Элитным клубам, которые не пройдут отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.

8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.

Напомним, что вчера 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.
 
 
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С 2024 года – 36 команд, нет групп, минимум по 10 матчей, рост доходов
 
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