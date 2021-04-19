Не зря съездил: Азербайджан купит у Беларуси аж 550 тракторов









"Обсуждены вопросы поставки продукции Минского автомобильного завода - это около шести транспортных средств. Опять же, азербайджанская сторона заинтересована не просто в покупке транспортных средств, они за создание данной компетенции в своей стране", - сказал Пархомчик гостелеканалу СТВ.





Он также отметил, что официальный Баку подписал с Минском контракт на закупку 550 тракторов, сумма поставки составляет около $9 млн.





"Сейчас проходят тестовые испытания четырех электробусов производителя "Белкоммунмаш". На базе этого тестирования будем создавать производства, которые будут обеспечивать Азербайджан.





interfax.by Ну и, конечно, мы надеемся на третьи страны, прилегающие к Азербайджану, - Иран, Турция, чтобы это было мосточком в продвижении нашей продукции на соседние страны", - цитирует Пархомчика





Напомним, на минувшей неделе Лукашенко впервые с августа 2020 года находился с визитом за рубежом (если не считать Россию) - в гости пригласил друг Алиев, но денег, по всей видимости, не дал, а вот что-то купить, похоже, согласился.