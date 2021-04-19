"Хлопотное это дельце - подготовить госпереворот"

В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о попытке государственного переворота. Оперативно-розыскные мероприятия продолжались более 6 месяцев. А задержанный Юрий Зенкович связан со спецслужбами США.





Государственный переворот, по версии КГБ, планировался на июнь-июль, по версии российского ФСБ – на 9 мая.





"Попытка госпереворота" есть, но ни заказчиков, ни организаторов, ни исполнителей, ни финансирования госпереворота нет. Как такое возможно?





Беларускай праўдзе рассуждает подполковник КГБ в прошлом Валерий Костка. О странностях «дела о госперевороте» в интервьюрассуждает подполковник КГБ в прошлом





«Игра на психологии и страхах Лукашенко»

- Лукашенко заявил, что раскрыто покушение на него и его сыновей. Якобы группа заговорщиков планировала похитить сыновей Лукашенко, для одного из них уже подготовили какой-то погреб в Гомельской области. Переворот, по данным КГБ, планировался на июнь-июль, по данным ФСБ – на 9 мая. Что не так с озвученным сценарием?





- Нет никакого сценария, это иллюзия, фантазия. Из всего сказанного очевидно только одно: КГБ и ФСБ работают в паре, две спецслужбы начали открыто демонстрировать общие интересы.





Кто выдал информацию о заговоре? Спецслужбы выдают такую информацию Лукашенко. Чтобы, во-первых, возбудить отцовские чувства, а во-вторых, чтобы вывести его из уравновешенного состояния на эмоции. Когда кипят эмоции, разум спит, чтобы разум уснул, Лукашенко вводят в эмоциональное состояние.





Бредом звучит «погреб в Гомельской области»: человека можно спрятать и в квартире, человека можно спрятать и в квартире, Минск большой город – здесь гораздо сложнее искать человека. Это фантазии людей, знающих психологию Лукашенко, но ничего не знающих о том, как готовятся покушения, теракты, госперевороты.





А Лукашенко тоже особо не задумывается над технологией – ему достаточно прозвучавших «угроз» в адрес сына. Нет никакого сценария – есть только игра на психологии Лукашенко, на его страхах, на эмоциях.





Где аресты генералов и чиновников, высших чиновников?





- ФСБ квалифицировало действия литературоведа Александра Федуты, юриста Юрася Зенковича и председателя Партии БНФ Григория Костусева по ст. 357 УК Беларуси (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Могли ли указанные граждане готовить захват государственной власти?





- Нет, они готовить не могли, они профнепригодны для госпереворота. Ни один из них профессионально не подготовлен. Моя военная специальность – инженер по пиротехнике, по пироавтоматике, взрывчатым веществам и ракетным топливам, а по линии спецслужбы закончил военную контрразведку и внешнюю разведку КГБ.





По долгу службы мне довелось плотно общаться и работать с сотрудниками спецназа спецслужб: Зенит, Каскад, Вымпел, Альфа, спецназ ГРУ Генштаба Министерства обороны, – и я хорошо представляю себе, как готовят людей для совершения таких дел.





Ни один из названных людей даже представления не имеет, как готовятся заговоры, какая психологическая, конспирологическая, специальная подготовка нужна, какое нужно прикрытие. Хлопотное это дельце – подготовить госпереворот, покушение и теракт. На подготовку нужны недели, месяцы, даже годы.





Прежде чем совершать государственный переворот, его должен кто-то заказать; должна быть политическая воля очень высокопоставленного чиновника или внутри, а скорее всего – за пределами Беларуси. Кто-то должен все это организовать, а кто-то должен все это исполнить. Ни Федуту, ни Костусева, ни Зенковича не вижу ни в одной в одной из трех ролей: они не способны ни заказать, ни организовать, ни исполнить.





И, кстати, раз уже разговор идет о захвате государственной власти, то обязательным условием является наличие группы высокопоставленных чиновников (мини





стры, вице-премьеры, руководители областей) и генералов (армия, МВД, КГБ). Если в течение ближайшей недели, дней десяти арестуют 5-7, а лучше 10 генералов армии, КГБ, милиции, несколько министров, "губернаторов", тогда я могу поверить, что внутри власти Лукашенко созревал заговор, а Федута, Костусев и Зенькович выступали в роли мальчиков на побегушках.





Но они для подобных дел просто профнепригодны. Если арестовывают генералов в течение недели – значит, заговор был, не арестовывают – значит, все это фантазии возбужденного разума, который не имеет к спецслужбам.





«Где горячая война?»

- В декабре 2020 года председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что государство готовится к “горячей войне” – ни горячей весны, ни горячей войны нет и в помине.





Сейчас КГБ, по словам Тертеля, «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе Александра Лукашенко. И в этом заговоре якобы замешаны спецслужбы США. Зачем спецслужбы нагнетают обстановку?





- Спецслужбы начали нагнетать обстановку еще зимой, и нагнетали так, что палата представителей еле успевала принимать всякие антинародные «законы» к «горячей войне».





Они просто не способны анализировать, просчитывать и оценивать ситуацию. Спецслужбы все время держат Лукашенко в напряжении, давая ему информацию о подготовке диверсий и терактов. В итоге пришла весна – и тишина: нет никакой «горячей весны», как садовод скажу – она холодная, нет никакой войны, никто не стреляет, люди заняты своими делами и не ходят на массовые протесты.





В ноябре-декабре, когда просчитывалось развитие ситуации, стало ясно: первых два эмоциональных всплеска народного негодования вызваны фальсификацией выборов: народ не поверил официальным результатам и высказал свой протест.





Власть ответила неадекватным применением силы в отношении своих граждан: убийства, избиения, пытки. Неадекватность применения силы к своим гражданам вызвала второй всплеск протеста.





По всем политическим прогнозам, третьим импульсом для возмущения граждан станет резкое ухудшение их благосостояния. Пока нет резкого падения уровня жизни, то нет и внешнего проявления своего несогласия.





Народ не принял обмана по результатам выборов, народ высказал свой протест против незаконных брутальных действий силовиков в отношении мирных граждан.





А сейчас наступил период затишья, все затаились и ждут: а что дальше. А КГБ нужно демонстрировать бурную кипучую деятельность. А где горячая война, где горячая весна? Нет ничего.





«В мае должен появиться новый «террорист»

- И тут на сцену выходит «террорист» Автухович, который тоже профнепригоден для совершения теракта. Он прапорщик автомобильной службы, может, и знает, как рыбу глушить шашкой тротила, но такими ценными сведениями обладают все прапорщики советской армии, МВД, КГБ. Но глушить рыбу – это не теракт.





Затем появляется некий уголовник, который всю жизнь прожил по понятиям, и вдруг ни с того ни с сего начал бороться за верховенство закона и приоритет права. И тут начал выступать за свободу, независимость и демократию, хотя, возможно, даже не понимает значения этих слов. Но – "террорист".





Не проходит и месяца, нашли нового «террориста» – пушкиноведа Александра Федуту. Вполне возможно, что на Zoom-конференции в Москве он неудачно процитировал Пушкина «Души прекрасные порывы». Всполошились и КГБ, и ФСБ: Федута призывает душить! Получилась тупая, непрофессиональная сказка про какие-то заговоры, перевороты и все остальное.





Скажу больше: по логике и периодичности изобличения «террористов» в Беларуси, в мае должен появиться еще один «террорист»; не знаю, кто им станет, надеюсь, только не Костка (смеется): Костка слишком занят садоводством, нет времени даже думать.





После всех бурных терроров, прокатившихся по Беларуси, нет никакого материального ущерба, нет потерпевших, тем более жертв, даже взрывов нет. Ущерба нет, жертв нет, а теракт – есть. Заговор, свержение, госпереворот есть, а ни заказчиков, ни организаторов, ни исполнителей нет, финансирования нет.





“Ни локомотива, ни задрипаного коня”

- Это игра, я думаю, против ближайшего окружения, возможно, даже против Лукашенко, чтобы держать его в орбите фейковой информации для того, чтобы он принимал выгодные для ближайшего окружения декреты, указы, законы. Ведь принят закон, который позволяет сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб открывать огонь на поражение по СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ.





Не один Лукашенко отвечает за ситуацию в стране, его ближайшее окружение в такой же степени отвечает за происходящее. Во-первых, оно подталкивает к принятию подобных решений, а во-вторых, они выполняют незаконные указы-приказы.





Все понимают, что Лукашенко - уходящая фигура, он уходит. Поэтому вокруг создается болото, которое вроде сохраняет статус-кво, но в любой момент может высохнуть. Очевидно, у режима нет никакой стратегии, нет даже тактики: вся система работает на банальное выживание – день простоять да ночь продержаться. Но время работает против политической системы.





В спецслужбах нас учили: надо анализировать вчерашний и сегодняшний день и строить вектор на день завтрашний. Строим вектор: экономика катится вниз, протест никуда не сдулся – просто перестал выливаться на улицы, но не уменьшается, а только нарастает; отношения с внешним миром загнаны в угол.





Какой локомотив вытянет ситуацию? Нет ни локомотива, ни даже задприпаного коня, который мог бы вытянуть беларускую ситуацию.





Насколько устойчив российский вектор? У Путина своих проблем предостаточно, все разговоры о его бункерном существовании тоже ведутся неспроста, а бряцанье оружием на границе с Украиной – тоже неслучайны. «Денег нет, но вы держитесь», как говорил Медведев.





Перспектив нет, стратегии и тактики нет, есть только желание загнанного в угол выжить. Ситуация очень зыбкая, она все равно разрешится не в пользу диктатуры, не в пользу крови и насилия, а в пользу демократии и демократических выборов. И только тогда мы начнем развиваться. А пока мы только чахнем, чахнем и чахнем.





В Беларусь введут российские войска?

- Обстановка и внутри Беларуси, и вокруг нее усиленно нагнетается: нас пугают терроризмом, поставками оружия с Украины, происходит эскалация конфликта с Польшей, с Литвой.





Нас поселили в виртуальный мир, заполненный страхом и угрозами, который никак не вяжется с реальностью. Складывается впечатление, что народ психологически готовят к вводу российских войск в Беларусь, которые помогут Лукашенко удержать власть.





Ухудшении ситуации и в Беларуси, и в России толкает Путина к решительным действиям. Чтобы не упустить Беларусь из зоны влияния и удержать Лукашенко на штыках во власти вполне возможен ввод ограниченного контингента российских войск в Беларусь.





Но такой шаг приведет к обострению международной обстановки, резкому росту антироссийских настроений и может стать резким импульсом для мирных протестов в Беларуси.