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Глава УЕФА: игроков клубов Суперлиги не допустят к участию в чемпионатах мира и Европы
Источник материала: Tut.by
Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что футболисты не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге, пишет sports.ru.
«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные», — сказал Чеферин.
Европейская Суперлига — это «плевок в лицо всем любителям футбола», — заявил он.
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«Им не разрешат играть за свои сборные», - сказал Чеферин.
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