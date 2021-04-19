Глава УЕФА: игроков клубов Суперлиги не допустят к участию в чемпионатах мира и Европы

Источник материала: Tut.by

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что футболисты не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге, пишет sports.ru.



Александер Чеферин. Фото: UEFA.com

«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные», — сказал Чеферин.

Европейская Суперлига — это «плевок в лицо всем любителям футбола», — заявил он.