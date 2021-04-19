Audi показала A6 на новой электрической платформе совместной разработки с Porsche

Источник материала: Tut.by

На автосалон в Шанхае, который только что начал свою работу, Audi привезла прообраз нового поколения A6 — и не с традиционным ДВС, а с электродвигателем.





Концептуальный A6 e-tron предстал в образе пятидверного лифтбека длиной 4,96 м, шириной 1,96 м и с колесной базой, растянувшейся на 2,95 м. А еще это первый электрокар бренда, построенный на специализированной платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной в сотрудничестве с Porsche — на ней, к слову, создается Macan следующего поколения , который не будет иметь других версий, кроме электрической.





Останутся ли традиционные бензиновые и дизельные в гамме нового A6, пока неясно, но похоже на то, что пора привыкать к закату эпохи ДВС. В движение A6 e-tron приводят два электродвигателя, развивающие в сумме 476 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч осуществляется примерно за 4 секунды. Аккумулятора емкостью 100 кВтч по паспорту должно хватить на «более 700 км» пробега по циклу WLTP.





Архитектура PPE предусматривает возможность зарядки от «быстрых» терминалов с напряжением 800 вольт и мощностью до 270 кВт. Перезарядка на 80% у A6 e-tron займет 25 минут, а за 10 минут батарея сможет принять заряд для броска на 300 км.









Из других особенностей шоу-кара — коэффициент аэродинамического сопротивления, равный 0,22, задние фонари на органических светодиодах с трехмерным эффектом, 22-дюймовые колесные диски и особая окраска кузова, отражающая солнечный свет и значительно снижающая нагрев снаружи и внутри машины, сберегая тем самым энергию, которую «съел» бы кондиционер.





Снимков салона концепта не обнародовано — вероятно, что интерьер пока до конца не готов, а составить представление о его оформлении можно по дизайнерскому скетчу.





Не исключено, что серийная версия A6 e-tron придет на смену одновременно седану A6 и «пятидверке» A7 Sportback — ожидается, что на рынок она выйдет в 2023 году. А первые серийные электромобили Audi на платформе PPE появятся раньше — в конце 2022 года, причем это будут более компактные модели сегментов C и D, среди которых и кроссовер Q6 e-tron.