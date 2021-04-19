Тест не для слабонервных. Какой герой «Игры престолов» так умер?

Источник материала: Tut.by

Даже те, кто никогда не смотрел культовую «Игру престолов», знают, что сериал славится садистскими убийствами персонажей, в том числе главных. Специально к 10-летию с даты выхода первой серии мы составили коварный тест по хиту HBO. Его пройдут только фанаты фэнтезийной саги. Вспомните по описанию, какой персонаж умер такой смертью?