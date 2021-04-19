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Тест не для слабонервных. Какой герой «Игры престолов» так умер?
Источник материала: Tut.by
Даже те, кто никогда не смотрел культовую «Игру престолов», знают, что сериал славится садистскими убийствами персонажей, в том числе главных. Специально к 10-летию с даты выхода первой серии мы составили коварный тест по хиту HBO. Его пройдут только фанаты фэнтезийной саги. Вспомните по описанию, какой персонаж умер такой смертью?
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Даже те, кто никогда не смотрел культовую «Игру престолов», знают, что сериал славится садистскими убийствами персонажей, в том числе главных. Специально к...
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