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Тест не для слабонервных. Какой герой «Игры престолов» так умер?

19.04.2021 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже те, кто никогда не смотрел культовую «Игру престолов», знают, что сериал славится садистскими убийствами персонажей, в том числе главных. Специально к 10-летию с даты выхода первой серии мы составили коварный тест по хиту HBO. Его пройдут только фанаты фэнтезийной саги. Вспомните по описанию, какой персонаж умер такой смертью?

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Даже те, кто никогда не смотрел культовую «Игру престолов», знают, что сериал славится садистскими убийствами персонажей, в том числе главных. Специально к...
 
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