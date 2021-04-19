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Прокуратура Гродно признала экстремистским еще один Telegram-канал
Источник материала: Tut.by
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«На основании требований Закона Республики Беларусь „О противодействии экстремизму“ прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление о признании информационной продукции Telegram-канала с логотипом „Гродно 97%“ экстремистскими материалами. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения», — говорится на сайте ведомства.
«Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь, — добавляет в сообщении.
На момент публикации заметки название этого канала пока не появилось в
Что это значит для подписчиков?
В Законе РБ «О противодействии экстремизму» говорится, что экстремизм — это деятельность, направленная в том числе на насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования либо осуществление террористической деятельности; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды и так далее (полный список можно
Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в
Надо ли отписаться от канала? Это личное дело, но можно и не отписываться. Как нам
Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.
Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно
Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таких орудий и средств.
Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta
«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля пресс-служба МВД также сообщала, что еще четыре региональных канала и чата в Telegram признаны экстремистскими.
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