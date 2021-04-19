Прокуратура Гродно признала экстремистским еще один Telegram-канал

Источник материала: Tut.by

На официальном сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение о признании еще одного регионального Telegram-канала экстремистским.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

«На основании требований Закона Республики Беларусь „О противодействии экстремизму“ прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление о признании информационной продукции Telegram-канала с логотипом „Гродно 97%“ экстремистскими материалами. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения», — говорится на сайте ведомства.

«Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь, — добавляет в сообщении.

На момент публикации заметки название этого канала пока не появилось в республиканском списке экстремистских материалов . Напомним: в пятницу, 16 апреля, пресс-служба МВД сообщила , что еще четыре региональных канала и чата в Telegram признаны экстремистскими.

Что это значит для подписчиков?

В Законе РБ «О противодействии экстремизму» говорится, что экстремизм — это деятельность, направленная в том числе на насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования либо осуществление террористической деятельности; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды и так далее (полный список можно прочесть здесь ).

Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в республиканский список экстремистских материалов .

Надо ли отписаться от канала? Это личное дело, но можно и не отписываться. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению.

Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно ч. 2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (в редакции от 6.01.2021 года). Также там упоминается административный арест. Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых.

Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таких орудий и средств.

Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta отмечается , что «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».

«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», — объясняла нам юрист.