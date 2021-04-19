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Стало известно, кому достанется наследство принца Филиппа

19.04.2021 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Стало известно, кто получит наследство покойного мужа королевы принца Филиппа: об этом рассказали журналисты британских СМИ.

В минувшую субботу, 17 апреля, в Британии простились с любимым супругом королевы - герцогом Эдинбургским. И если при переезде из Греции в Лондон у него не было ни цента за душой, то спустя годы он оставил после себя приличное состояние.

Инсайдеры из дворца рассказали журналистам, что большую часть своего наследства покойный принц Филипп завещал Елизавете II.

Что же включено в завещание мужа королевы? Ни для кого не секрет, что Филипп не входил в списки самых богатых людей Британии. Его имущество – это всевозможные подарки: коллекция произведений искусства, редкие антикварные книги, а также другие ценности. По предположениям издания Express, денежное состояние принца может достигать суммы в 50 миллионов фунтов стерлингов (около $70 миллионов).

Также источники уверены, что Филипп не обделил детей и внуков Гарри и Уильяма, но основную долю нажитого получит именно Елизавета II. Вполне вероятно, что завещание герцога не станет достоянием общественности, как это было с королевой-матерью, скончавшейся в марте 2002 года.

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Журналисты британских СМИ провели независимое расследование и уверились, что основную часть состояния герцога получит лишь один человек.
 
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