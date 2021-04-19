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Стало известно, кому достанется наследство принца Филиппа
19.04.2021 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стало известно, кто получит наследство покойного мужа королевы принца Филиппа: об этом рассказали журналисты британских СМИ.
В минувшую субботу, 17 апреля, в Британии
Инсайдеры из дворца рассказали журналистам, что большую часть своего наследства покойный принц Филипп завещал Елизавете II.
Что же включено в завещание мужа королевы? Ни для кого не секрет, что Филипп не входил в списки самых богатых людей Британии. Его имущество – это всевозможные подарки: коллекция произведений искусства, редкие антикварные книги, а также другие ценности. По предположениям издания Express, денежное состояние принца может достигать суммы в 50 миллионов фунтов стерлингов (около $70 миллионов).
Также источники уверены, что Филипп не обделил детей и внуков Гарри и Уильяма, но основную долю нажитого получит именно Елизавета II. Вполне вероятно, что завещание герцога не станет достоянием общественности, как это было с королевой-матерью, скончавшейся в марте 2002 года.
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Журналисты британских СМИ провели независимое расследование и уверились, что основную часть состояния герцога получит лишь один человек.
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