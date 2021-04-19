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Над «Гродно Азотом» горит аварийный факел. Что там происходит?

19.04.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Встал цех „Аммиак-4“. Предварительно: произошла аварийная ситуация на подстанции. Цех „Капролактам-2“ — тоже вырубило все насосы. „Карбамид-4“ стоит», — такие сообщения одно за одним появились в телеграм-канале «Стачком Азота». Что именно произошло, пока не сообщается. В пресс-службе предприятия нам ответили, что комментарий появится позже.

Как рассказал Onliner работник предприятия, из-за просадки напряжения там остановился цех «Аммиак-4», а уже из-за него мог отключиться и «Карбамид-4».

— В общем, обычная аварийная остановка. Сейчас запускают цех, — рассказал наш собеседник. Комментарий представителей предприятия опубликуем при первой возможности.

(будет дополнено)

 
 
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«Встал цех „Аммиак-4“. Предварительно: произошла аварийная ситуация на подстанции. Цех „Капролактам-2“ — тоже вырубило все насосы. „Карбамид-4“...
 
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