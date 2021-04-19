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Гродненский телеграм-канал признан экстремистским

19.04.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гродненский суд признал экстремистским телеграм-канал «Гродно 97%». По мнению прокуратуры города, в материалах канала «содержатся призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам» и т. д. Министерство информации включит канал в республиканский список экстремистских материалов.

Отныне за публикацию, в том числе репост информации из этого канала, грозит административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский суд признал экстремистским телеграм-канал «Гродно 97%». По мнению прокуратуры города, в материалах канала «содержатся призывы к экстремистской...
 
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