Гродненский телеграм-канал признан экстремистским

Источник материала: Onliner

Гродненский суд признал экстремистским телеграм-канал «Гродно 97%». По мнению прокуратуры города, в материалах канала «содержатся призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам» и т. д. Министерство информации включит канал в республиканский список экстремистских материалов.

Отныне за публикацию, в том числе репост информации из этого канала, грозит административная ответственность и наказание вплоть до ареста.