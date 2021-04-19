Врачебная ошибка, тихие похороны. 5 советских актеров, умерших забытыми

Источник материала: ОНТ

Принято считать, что актеры – настоящие счастливчики, которым выпал билет в богатую жизнь. В основной массе это действительно так, и известные личности неплохо зарабатывают. Однако не всем советским артистам так повезло – некоторые из них закончили свою карьеру в нищете и унынии.

1. Владимир Ивашов



Фото: kino-teatr.ru

Советский актер, прославившийся своими ролями в фильмах «Герой нашего времени», «Баллада о солдате» и других. Когда настал кризис, Владимира, как и многих других артистов, уволили из театра. Из-за сложившейся ситуации актеру пришлось идти работать на стройку, чтобы прокормить семью.

Стресс и тяжелая физическая работа оказали негативное влияние на здоровье Владимира – возобновились проблемы с язвой. В один из дней по пути на работу у него сильно заболел живот. Через несколько дней была проведена операция, но хирург был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего совершил врачебную ошибку. При повторной операции сердце Владимира не выдержало.

2. Геннадий Корольков



Фото: zen.yandex.ru

Народное признание артисту принесла картина «Три дня Виктора Чернышова». В его дальнейшей карьере было еще множество знаковых ролей, за которые его любили поклонники.

Но 90-е сломили тысячи судеб людей, в их число вошел и Корольков. Он потерял работу в театре, после чего его все же вернули, но на должность гардеробщика. Жена не справилась с теми проблемами, которые им приготовила жизнь и приняла решение уйти от Геннадия. В 2007 году известный советский актер умер от онкологии.

3. Сергей Филиппов



Фото: zen.yandex.ru

Сергей мастерски играл эпизодические роли. К своей славе относился скептически, так как поклонники его ассоциировали с теми героями, которых он играл в кино.

По словам соседей талантливый актер в последние годы голодал. Его сын опровергает эти слухи, однако хоронить Сергея была не на что и некому. Сбором денег занялся Александр Демьяненко. На прощание с актером близкая родня не явилась.

4. Ольга Бган



Фото: zen.yandex.ru

Главная героиня фильма «Человек родился» ощутила на себе все прелести славы после выхода картины. Однако больше ее не приглашали на съемки. Известная актриса гасила свои проблемы в алкоголе. Личная жизнь Ольги также складывать крайне неудачно – ее последний муж был бывшим заключенным, которого она встретила на улице.

Смерть актрисы наступила в 1978 году от сердечной недостаточности (официальная причина). Но есть предположения, что она целенаправленно выпила много таблеток, ожидая такой результат.

5. Татьяна Пельтцер



Фото: rustars.tv

Известная артистка СССР снималась в самых популярных фильмах и сериалах того времени: «Маленькие комедии большого дома», «Безумный день, или Женитьба на Фигаро», «12 стульев», «Ералаш» и многих других.

В преклонном возрасте Татьяну попросили уйти из театра из-за провалов в памяти. После ее определили в психиатрическую больницу по причине мании преследования, где она сломала шейку бедра. Легендарная актриса оказалась прикованной к больничной кушетке.





По материалам сайтов boom.ms , kinopoisk.ru

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