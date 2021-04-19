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Врачебная ошибка, тихие похороны. 5 советских актеров, умерших забытыми
Источник материала: ОНТ
Принято считать, что актеры – настоящие счастливчики, которым выпал билет в богатую жизнь. В основной массе это действительно так, и известные личности неплохо зарабатывают. Однако не всем советским артистам так повезло – некоторые из них закончили свою карьеру в нищете и унынии.
1. Владимир Ивашов
Советский актер, прославившийся своими ролями в фильмах «Герой нашего времени», «Баллада о солдате» и других. Когда настал кризис, Владимира, как и многих других артистов, уволили из театра. Из-за сложившейся ситуации актеру пришлось идти работать на стройку, чтобы прокормить семью.
Стресс и тяжелая физическая работа оказали негативное влияние на здоровье Владимира – возобновились проблемы с язвой. В один из дней по пути на работу у него сильно заболел живот. Через несколько дней была проведена операция, но хирург был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего совершил врачебную ошибку. При повторной операции сердце Владимира не выдержало.
2. Геннадий Корольков
Народное признание артисту принесла картина «Три дня Виктора Чернышова». В его дальнейшей карьере было еще множество знаковых ролей, за которые его любили поклонники.
Но 90-е сломили тысячи судеб людей, в их число вошел и Корольков. Он потерял работу в театре, после чего его все же вернули, но на должность гардеробщика. Жена не справилась с теми проблемами, которые им приготовила жизнь и приняла решение уйти от Геннадия. В 2007 году известный советский актер умер от онкологии.
3. Сергей Филиппов
Сергей мастерски играл эпизодические роли. К своей славе относился скептически, так как поклонники его ассоциировали с теми героями, которых он играл в кино.
По словам соседей талантливый актер в последние годы голодал. Его сын опровергает эти слухи, однако хоронить Сергея была не на что и некому. Сбором денег занялся Александр Демьяненко. На прощание с актером близкая родня не явилась.
4. Ольга Бган
Главная героиня фильма «Человек родился» ощутила на себе все прелести славы после выхода картины. Однако больше ее не приглашали на съемки. Известная актриса гасила свои проблемы в алкоголе. Личная жизнь Ольги также складывать крайне неудачно – ее последний муж был бывшим заключенным, которого она встретила на улице.
Смерть актрисы наступила в 1978 году от сердечной недостаточности (официальная причина). Но есть предположения, что она целенаправленно выпила много таблеток, ожидая такой результат.
5. Татьяна Пельтцер
Известная артистка СССР снималась в самых популярных фильмах и сериалах того времени: «Маленькие комедии большого дома», «Безумный день, или Женитьба на Фигаро», «12 стульев», «Ералаш» и многих других.
В преклонном возрасте Татьяну попросили уйти из театра из-за провалов в памяти. После ее определили в психиатрическую больницу по причине мании преследования, где она сломала шейку бедра. Легендарная актриса оказалась прикованной к больничной кушетке.
По материалам сайтов
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Принято считать, что актеры – настоящие счастливчики, которым выпал билет в богатую жизнь. В основной массе это действительно так, и известные личности неплохо...
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