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5 базовых предметов гардероба, которые сделают вашу фигуру точеной

19.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 базовых предметов гардероба, которые сделают вашу фигуру точеной

Правильно подобранная одежда способна творить чудеса: скрыть излишний объем, подчеркнуть достоинства или визуально «вытянуть» фигуру. Чтобы всегда выглядеть безупречно, важно иметь качественный базовый гардероб. Мы составили список самых необходимых вещей, которые помогут выглядеть стройнее и создавать беспроигрышные образы. 

Платье, которое подчеркивает талию

Главное, выбрать ту форму, которая подойдет для вашего типа фигуры. Подчеркивающее талию платье – это нестареющая классика, уместная как в офисе, так и на вечеринке. 

Джинсы-бойфренды 

Здесь тоже важно учитывать тип фигуры. Такие джинсы могут как добавить объем в некоторых местах, так и скрыть лишние килограммы. Выбирая джинсы, обращайте внимание на посадку – она должна быть идеальной. 

Белая рубашка

С рубашкой или блузой белого цвета можно составить массу стильных образов, как деловых, так и повседневных. Подбирайте модель правильного размера. Рубашка не должна быть слишком облегающей или наоборот – мешковатой. 

Юбка-карандаш

С помощью этого предмета гардероба можно визуально «вытянуть» силуэт и при этом не увеличить бедра. 

Черные зауженные брюки 

Такая вещь будет стройнить как за счет формы, так и благодаря цвету. Попробуйте поэкспериментировать с образами – такие брюки будут одинаково хорошо смотреться и с топом в бельевом стиле, и с рубашкой. 

ФОТО: freepik

 

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Правильно подобранная одежда способна творить чудеса: скрыть излишний объем, подчеркнуть достоинства или визуально «вытянуть» фигуру. Чтобы всегда выглядеть...
 
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