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Пьяный тракторист пытался уйти от погони ГАИ в Логойском районе (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Нетрезвый тракторист пытался убежать по полю от машины ГАИ в Логойском районе. Об этом
Инцидент произошел 18 апреля, в районе девяти утра. Сотрудники ГАИ заметили на местной автодороге Крайск – Нестановичи мужчину за рулем трактора МТЗ-50 без регистрационных знаков.
Требование остановиться водитель проигнорировал. Он попытался оторваться от преследовавшей его машины ГАИ, свернув в поле.
Спустя какое-то время трактор остановился, а водителя задержали. Алкотестер показал 1,44 промилле.
Задержанный объяснил, что трактор он собрал сам, из механизмов и запчастей, сам транспорт не зарегистрирован, без страховки и не проходил техосмотр. В отношении задержанного было составлено четыре административных материала по статьям КоАП.
Фото: скриншот из видео ГАИ
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Нетрезвый тракторист пытался убежать по полю от машины ГАИ в Логойском районе. Об этом сообщили в ГАИ Минской области. Инцидент произошел 18 апреля, в районе девяти...
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