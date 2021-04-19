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Пьяный тракторист пытался уйти от погони ГАИ в Логойском районе (ВИДЕО)

19.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный тракторист пытался уйти от погони ГАИ в Логойском районе (ВИДЕО)

Нетрезвый тракторист пытался убежать по полю от машины ГАИ в Логойском районе. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.

Инцидент произошел 18 апреля, в районе девяти утра. Сотрудники ГАИ заметили на местной автодороге Крайск – Нестановичи мужчину за рулем трактора МТЗ-50 без регистрационных знаков. 

Требование остановиться водитель проигнорировал. Он попытался оторваться от преследовавшей его машины ГАИ, свернув в поле.



Спустя какое-то время трактор остановился, а водителя задержали. Алкотестер показал 1,44 промилле.

Задержанный объяснил, что трактор он собрал сам, из механизмов и запчастей, сам транспорт не зарегистрирован, без страховки и не проходил техосмотр. В отношении задержанного было составлено четыре административных материала по статьям КоАП.

Фото: скриншот из видео ГАИ

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Нетрезвый тракторист пытался убежать по полю от машины ГАИ в Логойском районе. Об этом сообщили в ГАИ Минской области. Инцидент произошел 18 апреля, в районе девяти...
 
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