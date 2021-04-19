Это должен знать каждый! Врач рассказал, чем головная боль отличается от мигрени

Источник материала: ОНТ

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе « Наше утро » на ОНТ рассказал о том, чем головная боль отличается от мигрени и как справиться с неприятным состоянием.

В основном от мигрени страдают женщины. Головная боль, прежде всего, отличается от мигрени локализацией, то есть месторасположением. Головная боль распространяется на всю голову, носит тупой характер, вызывает ощущение обруча вокруг головы.

Приступ мигрени отличается пульсирующей болью, ощущением слабости, тошноты, даже рвоты. Чаще всего страдающие от мигрени отмечают наличие вспышек светлых пятен перед глазами – так называемой ауры. Приступ мигрени длится от четырех часов до трех суток, в основе мигрени, как правило, лежит генетический фактор. 2/3 случаев имеют наследственный характер. Важную роль играют гормональные изменения в организме.

Причинами приступа может быть погода, зрительные стимулы, менструация у женщин, длительное нахождение в постели (мигрень выходного дня и каникул), а также психические нагрузки у наиболее ответственных людей. Приступы часто прекращаются на период беременности.

К лечению мигрени подбирается индивидуальный подход. Выделяют два направления: купирование приступа и профилактическое лечение между приступами.

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