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Для новой обложки Time о климатических изменениях художники подожгли на карте мира 50 тысяч спичек
Источник материала: ОНТ
Новая обложка журнала Time была посвящена проблеме климатических изменений. Художники для ее создания сделали карту мира из 50 тысяч спичек, которые после были подожжены.
Художники продемонстрировали, как глобальный климатический кризис влияет абсолютно на всех людей, вне зависимости от континента или страны.
Выпуск журнала Time «Климат – это все» намечен на 26 апреля.
Фото: скриншот видео Time в Twitter
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Новая обложка журнала Time была посвящена проблеме климатических изменений. Художники для ее создания сделали карту мира из 50 тысяч спичек, которые после были...
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