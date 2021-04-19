ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для новой обложки Time о климатических изменениях художники подожгли на карте мира 50 тысяч спичек

19.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Для новой обложки Time о климатических изменениях художники подожгли на карте мира 50 тысяч спичек

Новая обложка журнала Time была посвящена проблеме климатических изменений. Художники для ее создания сделали карту мира из 50 тысяч спичек, которые после были подожжены.

Уточняется, что идея принадлежит малайзийской художнице Ред Хун Йи. Получившуюся карту называют одновременно и произведением искусства, и перформансом. Работа над проектом шла в течение двух недель. Построенная карта мира из спичек с зелеными наконечниками (символ деревьев) была размером 3 на 2,3 метра.

Художники продемонстрировали, как глобальный климатический кризис влияет абсолютно на всех людей, вне зависимости от континента или страны.

Выпуск журнала Time «Климат – это все» намечен на 26 апреля.

Фото: скриншот видео Time в Twitter

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая обложка журнала Time была посвящена проблеме климатических изменений. Художники для ее создания сделали карту мира из 50 тысяч спичек, которые после были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, кому достанется наследство принца Филиппа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by