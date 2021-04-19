Для новой обложки Time о климатических изменениях художники подожгли на карте мира 50 тысяч спичек

Источник материала: ОНТ

Новая обложка журнала Time была посвящена проблеме климатических изменений. Художники для ее создания сделали карту мира из 50 тысяч спичек, которые после были подожжены.

Уточняется , что идея принадлежит малайзийской художнице Ред Хун Йи. Получившуюся карту называют одновременно и произведением искусства, и перформансом. Работа над проектом шла в течение двух недель. Построенная карта мира из спичек с зелеными наконечниками (символ деревьев) была размером 3 на 2,3 метра.

Художники продемонстрировали, как глобальный климатический кризис влияет абсолютно на всех людей, вне зависимости от континента или страны.

Выпуск журнала Time «Климат – это все» намечен на 26 апреля.

Фото: скриншот видео Time в Twitter

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