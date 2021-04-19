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В США 2 человека погибли в ДТП с электромобилем Tesla. Машина двигалась в режиме автопилота
Источник материала: ОНТ
В Хьюстоне (Техас, США) два человека погибли в ДТП на электромобиле Tesla. Машина ехала в режиме автопилота и не вписалась в поворот. После столкновения с деревом электрокар загорелся. Об этом со ссылкой на полицию округа Харрис
Уточняется, что речь о машине Tesla Model S 2019 года. Горящий электрокар тушили в течение четырех часов. Правоохранители подтвердили, что за рулем авто никого не было: одна жертва была на заднем сидении, вторая – на переднем пассажирском.
По сведениям Reuters, с марта 2021 года в США расследуются 27 аварий, произошедших с автомобилями Tesla.
Фото: Pixabay
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В Хьюстоне (Техас, США) два человека погибли в ДТП на электромобиле Tesla. Машина ехала в режиме автопилота и не вписалась в поворот. После столкновения с деревом...
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