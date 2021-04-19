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Время глажки сократится в 2 раза! Проверенный лайфхак
Источник материала: ОНТ
Чтобы одежда выглядела опрятной и свежей, ее необходимо как следует выглаживать. Казалось бы, современные утюги и доски, предназначенные для глажки, позволяют сделать это быстро. Однако чаще всего данный процесс затягивается, поскольку на вещах то и дело остаются складки и заломы, которые приходится разглаживать по несколько раз.
Как же сократить время на это занятие и не накапливать горы мятого белья? Есть нехитрый, но очень действенный трюк – использование обыкновенной фольги. Она обладает термоизоляционными качествами и может отражать получаемое тепло.
Как использовать фольгу при глажке белья?
1. Снимите с гладильной доски чехол.
2. Плотно оберните доску фольгой. Главное, чтобы она лежала ровно, без бугорков, иначе на одежде будут оставаться следы.
3. Снова наденьте на доску чехол и приступайте к глажке белья.
Эффект не заставит себя долго ждать. Фольга отразит тепло утюга, поэтому достаточно будет прогладить одну сторону вещи. Вторая разгладится сама.
ФОТО: freepik
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Чтобы одежда выглядела опрятной и свежей, ее необходимо как следует выглаживать. Казалось бы, современные утюги и доски, предназначенные для глажки, позволяют...
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