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Врач предупредила о вреде популярного способа похудения к лету
Источник материала: ОНТ
Диетолог Маргарита Макуха рассказала о вреде такого популярного способа похудеть к лету, как монодиета. Об этом
Монодиета подразумевает употребление на протяжении некоторого времени только определенного вида продуктов – например, овощей, кефира и яиц.
По словам диетолога, монодиеты формируют нездоровые пищевые привычки.
Врач также подчеркнула, что ограничивать себя в выборе блюд и продуктов тяжело психологически, особенно в гостях или компании. Макуха заявила, что монодиеты способствуют повышению уровня стресса. Из-за большого дефицита калорий также может произойти потеря мышечной и костной массы, нарушение синтеза гормонов.
Для похудения диетолог советует выбирать сбалансированное питание при небольшом дефиците калорий и регулярных физических нагрузках.
Фото: Pixabay
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Диетолог Маргарита Макуха рассказала о вреде такого популярного способа похудеть к лету, как монодиета. Об этом информируют «Известия». Монодиета подразумевает...
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