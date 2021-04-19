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Врач предупредила о вреде популярного способа похудения к лету

19.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач предупредила о вреде популярного способа похудения к лету

Диетолог Маргарита Макуха рассказала о вреде такого популярного способа похудеть к лету, как монодиета. Об этом информируют «Известия».

Монодиета подразумевает употребление на протяжении некоторого времени только определенного вида продуктов – например, овощей, кефира и яиц.

По словам диетолога, монодиеты формируют нездоровые пищевые привычки.

Врач также подчеркнула, что ограничивать себя в выборе блюд и продуктов тяжело психологически, особенно в гостях или компании. Макуха заявила, что монодиеты способствуют повышению уровня стресса. Из-за большого дефицита калорий также может произойти потеря мышечной и костной массы, нарушение синтеза гормонов.

Для похудения диетолог советует выбирать сбалансированное питание при небольшом дефиците калорий и регулярных физических нагрузках.

Фото: Pixabay

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Диетолог Маргарита Макуха рассказала о вреде такого популярного способа похудеть к лету, как монодиета. Об этом информируют «Известия». Монодиета подразумевает...
 
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