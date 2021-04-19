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Картофельное пюре, которое тает во рту. Секреты приготовления вкусного гарнира от телеведущей Екатерины Тишкевич

19.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Картофельное пюре, которое тает во рту. Секреты приготовления вкусного гарнира от телеведущей Екатерины Тишкевич

1. КАРТОФЕЛЬ. Качество пюре, прежде всего, зависит от выбора картофеля. Молодой картофель для приготовления этого блюда не подойдёт. Идеальны для пюре хорошо созревшие крахмалистые сорта. Именно благодаря высокому содержанию крахмала ваше пюре получится однородным.

2. ПРОПОРЦИИ. На 1 кг картофеля вам понадобится 100–150 мл молока, 100 г сливочного масла, соль.

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  • Чтобы пюре получилось однородным, картофель нужно чистить прямо перед варкой. Очищенный картофель заливаем холодной водой так, чтобы она покрывала содержимое кастрюли на 2 см. 

  • После того, как вода закипит, снимаем пенку и добавляем соль. Варим на небольшом огне. Готовность проверяем при помощи ножа: если он входит легко – картофель готов. Далее полностью сливаем из кастрюли отвар. 

  • Пюре делаем с помощью толкушки. Это ручная работа, блендер не подойдёт! 

  • Молоко обязательно должно быть горячим, а сливочное масло растопленным. Для этих целей можно воспользоваться микроволновкой!

  • Начинаем разминать картошку, понемногу подливая горячее молоко, затем добавляем растопленное сливочное масло, продолжая разминать картофель до однородной консистенции. 

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1. КАРТОФЕЛЬ. Качество пюре, прежде всего, зависит от выбора картофеля. Молодой картофель для приготовления этого блюда не подойдёт. Идеальны для пюре хорошо...
 
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