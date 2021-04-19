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Картофельное пюре, которое тает во рту. Секреты приготовления вкусного гарнира от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
1. КАРТОФЕЛЬ. Качество пюре, прежде всего, зависит от выбора картофеля. Молодой картофель для приготовления этого блюда не подойдёт. Идеальны для пюре хорошо созревшие крахмалистые сорта. Именно благодаря высокому содержанию крахмала ваше пюре получится однородным.
2. ПРОПОРЦИИ. На 1 кг картофеля вам понадобится 100–150 мл молока, 100 г сливочного масла, соль.
3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
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Картофельное пюре, которое тает во рту. Секреты приготовления вкусного гарнира от телеведущей Екатерины Тишкевич
1. КАРТОФЕЛЬ. Качество пюре, прежде всего, зависит от выбора картофеля. Молодой картофель для приготовления этого блюда не подойдёт. Идеальны для пюре хорошо...
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