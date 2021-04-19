Ребенок «ожил» по дороге в морг

Источник материала: ОНТ

Сотрудник морга города Болгатанга (Гана) рассказал в эфире радио Dreamz FM о мальчике, который был объявлен умершим, но «ожил». Историю пересказывает издание Pulse.

Работающий в морге Алхасса Азааре Дэниел прибыл по вызову в детское отделение больницы. Мужчине поручили забрать тело девятилетнего умершего мальчика. Алхасса положил ребенка на каталку и повез в морг. Большая часть пути осталась позади, когда мальчик начал чихать и кашлять.

Азааре Дэниел утверждает, что ребенок в итоге поправился.

Фото: Public Domain / Wikimedia

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