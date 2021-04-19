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Смотреть больно! Вот как выглядит действительно неудачный день (ФОТО)

19.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смотреть больно! Вот как выглядит действительно неудачный день (ФОТО)

Бытовые проблемы – частое явление. Кто из нас не сталкивался с поломкой крана или мебели? Эти мелкие неприятности вполне легко устранить. Но иногда люди сталкиваются с более масштабными проблемами, и они способны испортить настроение на весь день.

Мы собрали фотографии, при виде которых их авторам хочется посочувствовать. И пожелать, чтобы подобное не повторялось. 

Жена попросила мужа сделать замеры, но он решил, что все двери одного размера 
BlahMehUgh 

Последствия ремонта несущей стены 
pf3 

Маленький гвоздь оказался сильнее


BlahMehUgh 

Пожарная сигнализация не сработала, а загорелась 


aeon_city 

Жителям Норвегии лучше не забывать закрывать дома окна… 
Kjakan 

Этот унитаз ждали шесть недель, чтобы установить в доме. Он прибыл в таком виде 
tommygun1234567890 

«Маленький» потоп 


TheNightMan5000 

Так выглядит не доброе утро…


reddit.com 

Когда открыл холодильник, чтобы взять воды


ItsMeMurphYSlaw 

Идея поставить вазон на полку над унитазом была не лучшей 
Hinrichs98 

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Бытовые проблемы – частое явление. Кто из нас не сталкивался с поломкой крана или мебели? Эти мелкие неприятности вполне легко устранить. Но иногда люди...
 
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