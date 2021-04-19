Смотреть больно! Вот как выглядит действительно неудачный день (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Бытовые проблемы – частое явление. Кто из нас не сталкивался с поломкой крана или мебели? Эти мелкие неприятности вполне легко устранить. Но иногда люди сталкиваются с более масштабными проблемами, и они способны испортить настроение на весь день.

Мы собрали фотографии, при виде которых их авторам хочется посочувствовать. И пожелать, чтобы подобное не повторялось.

Жена попросила мужа сделать замеры, но он решил, что все двери одного размера

BlahMehUgh

Последствия ремонта несущей стены

pf3

Маленький гвоздь оказался сильнее



BlahMehUgh

Пожарная сигнализация не сработала, а загорелась



aeon_city

Жителям Норвегии лучше не забывать закрывать дома окна…

Kjakan

Этот унитаз ждали шесть недель, чтобы установить в доме. Он прибыл в таком виде

tommygun1234567890

«Маленький» потоп



TheNightMan5000

Так выглядит не доброе утро…



reddit.com

Когда открыл холодильник, чтобы взять воды



ItsMeMurphYSlaw

Идея поставить вазон на полку над унитазом была не лучшей

Hinrichs98

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram