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Смотреть больно! Вот как выглядит действительно неудачный день (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Бытовые проблемы – частое явление. Кто из нас не сталкивался с поломкой крана или мебели? Эти мелкие неприятности вполне легко устранить. Но иногда люди сталкиваются с более масштабными проблемами, и они способны испортить настроение на весь день.
Мы собрали фотографии, при виде которых их авторам хочется посочувствовать. И пожелать, чтобы подобное не повторялось.
Жена попросила мужа сделать замеры, но он решил, что все двери одного размера
Последствия ремонта несущей стены
Маленький гвоздь оказался сильнее
Пожарная сигнализация не сработала, а загорелась
Жителям Норвегии лучше не забывать закрывать дома окна…
Этот унитаз ждали шесть недель, чтобы установить в доме. Он прибыл в таком виде
«Маленький» потоп
Так выглядит не доброе утро…
Когда открыл холодильник, чтобы взять воды
Идея поставить вазон на полку над унитазом была не лучшей
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Бытовые проблемы – частое явление. Кто из нас не сталкивался с поломкой крана или мебели? Эти мелкие неприятности вполне легко устранить. Но иногда люди...
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