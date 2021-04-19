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Неужели мы увидим доллар по 2 рубля?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
И потом получается такой график:
Источник: sberometer.ru
19 апреля на 12.00 неофициальный биржевой курс в России составил:
средний курс доллара США - 76,09 RUB,
средний курс евро - 91,52 RUB
Судя по последним событиям, связанным с «покушениями», а так же риторикой российских политиков, и взаимными высылками дипломатов - рубль будет падать.
Аналитики теперь уже предсказывают доллар не по 100, а по 125 рублей. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура выразил мнение, что действия властей США имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, но при этом подтверждают уже давно намеченные Вашингтоном цели.
— Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше…
Теперь о курсе валют в Беларуси.
Есть такое предположение, что регулятор решил нас всех удивить и значительно укрепить белорусский рубль. Потому что происходит что-то странное – беларусы продолжают скупать валюту и почему то не несут все свои деньги в банки на депозиты. И это при том, что российский рубль падает, а наш «зайчик», как известно привязан к российскому рублю.
Знаете, это напоминает, как поступают некоторые банки – ставят максимальную ставку по депозиту, как только набирают нужную сумму, сразу же меняют условия по вкладу – запрещают дополнительные взносы и т.д. Наверное и регулятор решил показать, что белорусский рубль может укрепляться вопреки экономической ситуации. Надо это для того, чтобы народ понес свои сбережения в банки на безотзывные вклады в белорусских рублях.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля 2021-го года (11. 47) выглядят так:
курс доллара – 2,5968 белорусского рубля;
курс евро - 3,1132 белорусского рубля;
российский рубль - 3,4067 белорусского рубля, за сотню российских рублей.
Но коммерческие банки, видя спрос на валюту, не хотят терять свою прибыль на данных операциях, и не спешат снижать курсы продажи валют.
Наличную валюту банки продают по следующим курсам (12.30):
1 евро - минимум 3,115 максимум - 3,156;
100 российских рублей – минимум 3,403 максимум - 3,52;
1 доллар США – минимум 2,598 максимум - 2,635.
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Коммерческие банки, видя спрос на валюту, не спешат снижать курсы продажи валют.
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