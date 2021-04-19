«БПС-Сбербанк» запустил сеть бесконтактных банкоматов

«БПС-Сбербанк» запустил сеть бесконтактных терминалов. Чтобы снять наличные или совершить платеж, не нужно вставлять карточку в приемник — достаточно поднести карту или смартфон к датчику устройства.





Уже работают 26 бесконтактных банкоматов. Они представлены в Минске и всех областных центрах. Их также можно найти в Мозыре, Речице, Светлогорске, Солигорске, Слуцке, Жодино и Новополоцке.

Бесконтактные банкоматы обладают привычным функционалом: выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие — в бесконтактном датчике, который в одно касание считывает карту. Находится он слева от клавиатуры и обозначен специальной пиктограммой — именно к нему и нужно поднести «пластик», после чего останется только набрать PIN-код.

Пользоваться банкоматом бесконтактно можно картами Visa любого банка, где такие операции разрешены (это можно уточнить в банке-эмитенте). В частности, в «БПС-Сбербанке» технологию поддерживают карты Visa, которые выпущены с 1 мая 2020 года.

Еще одна особенность — поддержка гаджетов наравне с картой. Пользоваться банкоматом можно с помощью смартфона, умных часов, платежных браслетов и других девайсов с поддержкой технологии NFC.

Для этого сначала нужно токенизировать карту Visa в сервисе бесконтактных платежей (например, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и Fitbit Pay). Снимать наличные в таких банкоматах можно и по виртуальным картам.

«Беларусь присоединилась к числу стран, где доступны бесконтактные банкоматы. Это упростит и обезопасит снятие наличных, например, оставить карту в устройстве уже невозможно, — отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко. — Технология также предоставит больше финансовой свободы: ведь теперь уже не нужен физический носитель карты — достаточно смартфона или умных часов, а такие устройства всегда под рукой. Это позволит людям постепенно дистанцироваться от «пластика», а банк продолжит важный путь в сторону стандартов ESG».

«БПС-Сбербанк» планирует расширить сеть бесконтактных банкоматов и «подружить» их с картами других платежных систем.