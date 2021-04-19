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Судебный конвейер в действии: в регионах вынесены новые приговоры за оскорбления представителей власти

19.04.2021 16:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суды в регионах вынесли ряд приговоров за оскорбления и угрозы в адрес представителей властей и правоохранительных органов.

 

Судебный конвейер в действии: в регионах вынесены новые приговоры за оскорбления представителей власти
От 3 до 3,5 лет колонии получили трое могилевчан за «повешенных» кукол с лицами чиновников. Фото: spring96.org.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Генеральную прокуратуру, вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Полоцкого района. Мужчине инкриминированы ч. 1 ст. 130 УК (разжигание социальной вражды), ч. 1 ст. 368 УК (публичное оскорбление президента Республики Беларусь) и ч. 1 ст. 366 УК (угроза насилием в отношении президента РБ).

В ходе судебного разбирательства установлено, что с октября 2019 года по июль 2020 года он «размещал в интернете комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Республики Беларусь, а также оскорбления в адрес главы государства». Свою вину обвиняемый признал частично.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор за публичное оскорбление Александра Лукашенко вынесен 30-летней жительнице Столбцов (Минская область). Отмечается, что обвиняемая 15 ноября 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» разместила оскорбительный комментарий.

Суд Столбцовского района на основании ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Также за публичное оскорбление Лукашенко на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа осужден житель Белыничского района (Могилевская область). Мужчина оставил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» комментарий. В суде он пояснил, что прочитал статью о Лукашенко и комментарии других пользователей в группах в «Телеграме». Поддавшись эмоциям, он оставил свое «оскорбительное мнение» о Лукашенко: разместил коллаж, созданный при помощи фотошопа, на стене страницы «ВКонтакте».

За публичное оскорбление заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова (ст. 369) 42-летний житель Витебска осужден на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 16 января 2021 года со своей учетной записи в социальной сети «ВКонтакте» он разместил «оскорбительные комментарии к публикации о выполнении потерпевшим своих служебных обязанностей», сообщает прокуратура.

У всех осужденных в доход государства изъяты мобильные телефоны.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суды в регионах вынесли ряд приговоров за оскорбления и угрозы в адрес представителей властей и правоохранительных органов.  
 
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