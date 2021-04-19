Букмекеры оценили шансы сборной Беларуси по хоккею выиграть ЧМ-2021

Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира, который изначально должен был проходить в Минске и Риге, однако ИИХФ, руководствуясь «соображениями безопасности», решила провести турнир только в Латвии.

Эксперты не особо верят в успех белорусов на ЧМ-2021

Традиционно главным фаворитом мирового первенства считается сборная Канады. Если установить приложение Лига Ставок , то на триумф «кленовых листьев» можно поставить с коэффициентом 3. Далее в списке основных претендентов идут команды России и Швеции, на победу которых букмекер принимает ставки с коэффициентом 5.

Беларусь делит седьмое место в списке фаворитов вместе со сборными Швейцарии, Латвии и Германии. Шансы всех команд оцениваются одинаковым коэффициентом 50, что соответствует вероятности 2%.

Белорусы ударно начали подготовку к ЧМ-2021

Белорусские хоккеисты собрались в Минске на прошлой неделе и практически сразу улетели в Венгрию, где провели два товарищеских матча. Как сообщает сводка новостей Betonmobile, на выезд отправились всего 20 хоккеистов — восемь игроков остались в белорусской столице из-за различного рода травм, еще несколько продолжают сезон в клубах.

В первом спарринге команда Захарова без особых проблем разобралась с австрийцами (5:1), а во втором вырвала победу у венгров в самой концовке, забросив две шайбы в большинстве (3:2).

Кто еще может помочь сборной?

Уже стал доступен для тренерского штаба национальной команды защитник Кристиан Хенкель, чей «Ак Барс» уступил в полуфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарду» (3:4). А вот игроки омичей Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров продолжаются биться за трофей. В финальной серии «ястребы» встречаются с московским ЦСКА.

Стась и Комаров ранее, когда белорусы считались легионерами в КХЛ, отказались от выступлений за сборной, но теперь готовы вернуться в национальную команды. Вопрос только в том, пригодятся ли они Михаилу Захарову.

Еще один игрок, который может усилить сборную Беларуси — наш единственный легионер в НХЛ Егор Шарангович. Молодой форвард здорово проявляет себя в дебютном сезоне в сильнейшей лиге планеты, но его «Нью-Джерси» практически не имеет шансов пробиться в плей-офф, так что Егор при желании и отсутствии травм сможет присоединиться к национальной команде практически перед самым стартом ЧМ-2021.

Мировое первенство пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Белорусские хоккеисты на групповом этапе встретятся со сборными России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.