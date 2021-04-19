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Литва выдала белорусам 805 разрешений на въезд

19.04.2021 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литва выдала белорусам 805 разрешений на въезд по гуманитарным причинам.

Из них 376 белорусов уже въехали в Литву и находятся в стране, сообщает МИД Литвы.

Кроме того, 133 белоруса прибыли в Литву и обратились с просьбой о предоставлении убежища.

Литва выдает такие разрешения белорусам с 11 августа. Для ее получения белорусы должны обратиться в посольство Литвы за получением шенгенской визы и подтвердить наличие особых гуманитарных причин для въезда.

Такие разрешения выдаются белорусским гражданам, пострадавшим от режима и репрессий или политическим преследованиям.

 
 
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Литва выдала белорусам 805 разрешений на въезд по гуманитарным причинам.
 
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