Беларусь планирует построить в Нагорном Карабахе что-то по подобию наших агрогородков

Источник материала: Tut.by

Белорусские строители планируют построить что-то по подобию наших агрогородков на территориях в Нагорном Карабахе, которые недавно перешли Азербайджану. Об этом по итогам визита Александра Лукашенко в Баку в эфире ОНТ сообщил министр министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.



Фото: телеграм-канал Минстройархитектуры

Во время визита в Баку Александр Лукашенко предложил Ильхаму Алиеву помощь в восстановлении «возвращенных территорий». После этого министр строительства Беларуси встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой.

Как сообщает телеграм-канал Минстройархитектуры, Руслан Пархамович отметил, что Беларусь готова оказать поддержку в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе. Белорусские проектировщики и эксперты готовы участвовать в процессах градостроительства.

— Эта тема очень сильно заинтересовала наших коллег. И по подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры. Потому что в градостроительстве планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также шла речь о восстановоении гидроэлектростанций и о восстановлении инфраструктуры. Это и электричество, и сети водоснабжения, то есть мы говорим о полной комплексной застройке территорий, — сказал министр в эфире ОНТ.

Как сообщил пресс-секретарь Минстройархитектуры Вадим Кривецкий, сейчас какой-то дополнительной конкретики нет.

— Идет обсуждение. Поскольку это новая веха в сотрудничестве Беларуси и Азербайджана, надо понимать, что она должна быть выгодна обеим сторонам.