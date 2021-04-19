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Беларусь планирует построить в Нагорном Карабахе что-то по подобию наших агрогородков
Источник материала: Tut.by
Белорусские строители планируют построить что-то по подобию наших агрогородков на территориях в Нагорном Карабахе, которые недавно перешли Азербайджану. Об этом по итогам визита Александра Лукашенко в Баку в эфире
Во время визита в Баку Александр Лукашенко
Как сообщает
— Эта тема очень сильно заинтересовала наших коллег. И по подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры. Потому что в градостроительстве планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также шла речь о восстановоении гидроэлектростанций и о восстановлении инфраструктуры. Это и электричество, и сети водоснабжения, то есть мы говорим о полной комплексной застройке территорий, — сказал министр в эфире ОНТ.
Как сообщил пресс-секретарь Минстройархитектуры Вадим Кривецкий, сейчас какой-то дополнительной конкретики нет.
— Идет обсуждение. Поскольку это новая веха в сотрудничестве Беларуси и Азербайджана, надо понимать, что она должна быть выгодна обеим сторонам.
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Об этом сообщил министр министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
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