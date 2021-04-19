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Под Брестом пять экипажей со стрельбой задерживали пьяного бесправника на Nissan

19.04.2021 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестском районе инспекторы со стрельбой задерживали нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 18 апреля в агрогородке Большие Мотыкалы сотрудник ГАИ подал водителю Nissan Primera сигнал об остановке. Тот требование проигнорировал и начал скрываться — началось преследование.

— Во время погони мужчина игнорировал неоднократные требования остановиться. На трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Польши к преследованию присоединились еще четыре наряда. В итоге правонарушителя пришлось останавливать выстрелами: предупредительным в воздух и по колесам, — проинформировали в милиции.

За рулем автомобиля находился 24-летний житель Брестского района. Медосвидетельствование показало, что он пьян — 1,9 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

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В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов.
 
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