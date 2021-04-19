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Под Брестом пять экипажей со стрельбой задерживали пьяного бесправника на Nissan
Источник материала: Tut.by
В Брестском районе инспекторы со стрельбой задерживали нетрезвого водителя,
Вечером 18 апреля в агрогородке Большие Мотыкалы сотрудник ГАИ подал водителю Nissan Primera сигнал об остановке. Тот требование проигнорировал и начал скрываться — началось преследование.
— Во время погони мужчина игнорировал неоднократные требования остановиться. На трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Польши к преследованию присоединились еще четыре наряда. В итоге правонарушителя пришлось останавливать выстрелами: предупредительным в воздух и по колесам, — проинформировали в милиции.
За рулем автомобиля находился 24-летний житель Брестского района. Медосвидетельствование показало, что он пьян — 1,9 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.
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В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов.
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