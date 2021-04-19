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Вертолет на Марсе: аппарат NASA успешно совершил первый полет

19.04.2021 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американское космическое агентство впервые успешно запустило миниатюрный вертолет на Марсе. Дрон «Индженьюити» взлетел на высоту три метра и продержался в воздухе 40 секунд. Этот скромный полет сравнивают по значимости с первым полетом братьев Райт на Земле.

В штаб-квартире миссии подтвердили, что полет удался. «Данные с альтиметра подтверждают, что „Индженьюити“ стал первым аппаратом, совершившим полет на другой планете», — заявил один из инженеров миссии после анализа поступивших с Марса данных.


Ровер «Персеверанс» наблюдал за взлетом вертолета с расстояния 76 метров — это одна из первых полученных NASA фотографий с Марса. Фото: NASA

Теперь «Индженьюити» должен совершить еще несколько взлетов и приземлений. После каждого из них дрону нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.

«Теперь мы можем сказать, что люди запустили винтокрылый аппарат на другой планете, — прокомментировала успешный запуск менеджер проекта Мими Анг. — Мы так долго говорили о повторении достижений братьев Райт на Марсе, и вот это случилось».


Фото: NASA

Аппарат «Индженьюити» («Изобретательность») отправили на Марс вместе с ровером «Персеверанс» («Упорство»), который прибыл на красную планету в феврале нынешнего года. Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около двух килограммов.

На Землю аппараты пока отправили совсем немного материала: сам вертолет сфотографировал тень под собой на поверхности Марса, а ровер «Персеверанс» прислал короткое видео взлета.

Взлететь в значительно менее плотной атмосфере Марса возможно, но скорость вращения винтов вертолета должна быть намного выше, чем если бы аппарат поднимался в воздух на Земле.

НАСА осуществила тестовый полет на Марсе около 7.30 по Гринвичу (10.30 утра по московскому времени), однако информация о том, что он прошел успешно, достигла Земли только через несколько часов.

После полета дрон передал на Землю записи со своей видеокамеры и с камер ровера «Персеверанс», который наблюдал за полетом с расстояния 76 метров.


Селфи, снятое «Индженьюити» и «Персеверанс». Фото: NASA

Аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. Полет проходил вблизи кратера Езеро, где в феврале приземлился «Персеверанс».

«Момент, которого так ждала вся наша команда, почти настал, — комментировала полет „Индженьюити“ менеджер проекта Мими Анг на недавней пресс-конференции перед полетом. — На каждой планете первый полет случается лишь один раз». «У дрона нет системы автовыравнивания, так что если он приземлится неправильно, то миссия будет закончена», — отметила она тогда. К неправильному приземлению мог привести, например, резкий порыв ветра.

 
 
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Теперь «Индженьюити» должен совершить еще несколько взлетов и приземлений. После каждого из них дрону нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.
 
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