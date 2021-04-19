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Мингорисполком просит спортивные организации прислать предложения по оптимизации штата

19.04.2021 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский городской исполнительный комитет просит спортивные организации прислать предложения по оптимизации штатной численности в 2021 году, сообщает Tribuna. Эту информацию SPORT.TUT.BY также подтвердили в главном управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

Организация просит подведомственные структуры прислать информацию о наличии вакантных ставок, предложения по оптимизации (объединение должностей, дублирующих или равнозначных, перевод с бюджета на внебюджет) и другие предложения по оптимизации численности штата.


Источник: Tribuna

При отсутствии предложений главное управление будет самостоятельно рассматривать оптимизацию по учреждениям, сказано в документе.

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Эту информацию SPORT.TUT.BY подтвердили в главном управлении спорта и туризма Мингорисполкома.
 
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