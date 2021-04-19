Мингорисполком просит спортивные организации прислать предложения по оптимизации штата

Источник материала: Tut.by

Минский городской исполнительный комитет просит спортивные организации прислать предложения по оптимизации штатной численности в 2021 году, сообщает Tribuna. Эту информацию SPORT.TUT.BY также подтвердили в главном управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

Организация просит подведомственные структуры прислать информацию о наличии вакантных ставок, предложения по оптимизации (объединение должностей, дублирующих или равнозначных, перевод с бюджета на внебюджет) и другие предложения по оптимизации численности штата.



Источник: Tribuna

При отсутствии предложений главное управление будет самостоятельно рассматривать оптимизацию по учреждениям, сказано в документе.