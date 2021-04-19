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Вышел тизер фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»

19.04.2021 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале июля в прокат должна выйти картина «Черная вдова». За ней вторым проектом Marvel в этом году 3 сентября должен стать фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» о супергерое, который внедряется в тайную организацию. Первый тизер этого фильма только вышел.

О съемках фильма стало известно в декабре 2018 года, когда Marvel ускорила его разработку с намерением сделать его первым фильмом с главным героем-азиатом. Главную роль исполняет 32-летний канадский актер китайского происхождения Симу Лю, который приобрел известность благодаря сериалу от CBC Television «Ассимиляция Кимов».

«Шан-Чи и легенда десяти колец» войдет в четвертую фазу кинематографической вселенной Marvel, которая стартовала с сериала «ВандаВижен» в январе этого года. В июле начинание продолжит «Черная вдова», а затем и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

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В начале июля в прокат должна выйти картина «Черная вдова». За ней вторым проектом Marvel в этом году 3 сентября должен стать фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» о...
 
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