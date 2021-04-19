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В регионах массово снимают авто с учета — чтобы не платить транспортный налог
Источник материала: Onliner
С 1 января в Беларуси ввели транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Налог нужно платить всем, кто является автовладельцем согласно базе ГАИ, даже если его авто уже давно непригодно для езды. Налоговая начнет насчитывать плату с июля. В региональных МРЭО ГАИ понемногу нарастает ажиотаж.
Напомним, автовладельцы начнут полноценно платить транспортный налог с 2022 года. Не позднее 15 декабря этого года нужно внести авансовый платеж: 29 рублей для авто, 20 рублей — для мотоциклов, прицепов, прицепов-дач.
«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только по Молодечненскому району с учета снято на 500 единиц автотранспорта больше», —
Портал приводит несколько характерных примеров.
Петр купил в 2000 году прицеп «БелАЗ», попользовался им несколько месяцев и продал без переоформления. Сегодня мужчина приехал с другом в ГАИ и случайно спросил про свой прицеп. Оказалось, что он все еще числится за ним и нужно платить налог. Поэтому мужчина будет писать заявление на снятие с учета, хотя уверен, что он уже давно где-то сгнил.
Вячеслав приехал написать заявление на BMW-518 1985 года выпуска, который приобрел в Польше в 1997 году. Автомобиль он продал по доверенности, не переоформив на нового владельца. Мужчина знает, что автомобиль такого года выпуска не облагается транспортным налогом. Но решил себя подстраховать: «В нашем государстве сегодня говорят, что не берут транспортный налог, а завтра скажут, что берут. Поэтому от этого хлама надо избавиться». Никаких документов на автомобиль с собой у мужчины не было. После того, как он предоставил только паспорт, ему выдали бланк заявления и листок с реквизитами по оплате. Согласно документу нужно сделать два платежа: за компьютерные услуги — 1 руб. 16 коп., за оформление заявления — 2 руб. 32 коп. После снятия автомобиля с учета машину можно продать или утилизировать на ОАО «Белвторчермет».
В ГАИ напомнили правила «классического» снятия машины с учета и рассказали, как стоит действовать исходя из упрощенной схемы (ее ввели недавно).
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С 1 января в Беларуси ввели транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Налог нужно платить...
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