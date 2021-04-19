В регионах массово снимают авто с учета — чтобы не платить транспортный налог

Источник материала: Onliner

С 1 января в Беларуси ввели транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Налог нужно платить всем, кто является автовладельцем согласно базе ГАИ, даже если его авто уже давно непригодно для езды. Налоговая начнет насчитывать плату с июля. В региональных МРЭО ГАИ понемногу нарастает ажиотаж.

Напомним, автовладельцы начнут полноценно платить транспортный налог с 2022 года. Не позднее 15 декабря этого года нужно внести авансовый платеж: 29 рублей для авто, 20 рублей — для мотоциклов, прицепов, прицепов-дач.

«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только по Молодечненскому району с учета снято на 500 единиц автотранспорта больше», — цитирует Кraj.by начальника МРЭО ГАИ Молодечненского РОВД Владимира Мумрикова.





Портал приводит несколько характерных примеров.

Петр купил в 2000 году прицеп «БелАЗ», попользовался им несколько месяцев и продал без переоформления. Сегодня мужчина приехал с другом в ГАИ и случайно спросил про свой прицеп. Оказалось, что он все еще числится за ним и нужно платить налог. Поэтому мужчина будет писать заявление на снятие с учета, хотя уверен, что он уже давно где-то сгнил.

Вячеслав приехал написать заявление на BMW-518 1985 года выпуска, который приобрел в Польше в 1997 году. Автомобиль он продал по доверенности, не переоформив на нового владельца. Мужчина знает, что автомобиль такого года выпуска не облагается транспортным налогом. Но решил себя подстраховать: «В нашем государстве сегодня говорят, что не берут транспортный налог, а завтра скажут, что берут. Поэтому от этого хлама надо избавиться». Никаких документов на автомобиль с собой у мужчины не было. После того, как он предоставил только паспорт, ему выдали бланк заявления и листок с реквизитами по оплате. Согласно документу нужно сделать два платежа: за компьютерные услуги — 1 руб. 16 коп., за оформление заявления — 2 руб. 32 коп. После снятия автомобиля с учета машину можно продать или утилизировать на ОАО «Белвторчермет».









В ГАИ напомнили правила «классического» снятия машины с учета и рассказали, как стоит действовать исходя из упрощенной схемы (ее ввели недавно).

Необходимо явиться в МРЭО. При себе нужно иметь техпаспорт и номера. Если по каким-то причинам документа или регистрационных знаков у человека уже нет, он пишет заявление, в котором указывает причины их отсутствия. Если автомобильные номера утеряны, то их вносят в базу розыска регистрационных знаков, чтобы ими никто не воспользовался. Далее житель пишет заявление на утилизацию ТС.

Когда у человека нет ни документов, ни номеров и транспорта давно нет, он пишет объяснение и заявление на утилизацию. Мы проверяем, страховался ли данный автомобиль за последние три года и не попадал ли в базу ГАИ. Если автомобиль нигде не значился, выносится административное решение о снятии автотранспорта с учета как утилизированного. Если же автомобиль прошел по одной из баз данных, то человек должен ждать после этого времени (даты попадания в базу) три года, чтобы его можно было утилизировать, и платить транспортный налог. Потому как автомобиль эксплуатируется и гражданин считается его собственником согласно базе ГАИ МВД.

При продаже без надлежащего переоформления в ГАИ человек должен платить за автомобиль транспортный налог. К примеру, вы продали автомобиль в Гродненскую область без переоформления. С его новым владельцем вы не общаетесь и потеряли его контакты. Человек может обратиться в ГАИ за помощью, но подать автомобиль в розыск невозможно. Так как нет состава преступления, а именно не было подано заявления об угоне, и основания для возбуждения уголовного дела нет. Исходя из этого, мы можем помочь человеку в поиске, только если автомобиль попадал к в базу и там есть информация о нем.