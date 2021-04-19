На «Гродно Азоте» внепланово остановился один из ключевых цехов

На крупном химическом предприятии «Гродно Азот» 19 апреля остановился цех «Аммиак-4».



Факел над производственным корпусом «Гродно Азота» - обычно он загорается во время аварии, остановки или пуска цеха. Фото: autogrodno.by.

Как сообщает официальная газета «Гродно Азота» «Гродненский химик» , 19 апреля около 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4». Причиной стали ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания. В результате также остановился технологически связанный с «Аммиаком-4» еще один цех — «Карбамид-4».

На предприятии уточнили, что цех «Аммиак-4» восстановит свою работу в течение суток, затем запустят цех «Карбамид-4».

Согласно официальной версии, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

ОАО «Гродно Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».