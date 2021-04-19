﻿ На «Гродно Азоте» внепланово остановился один из ключевых цехов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На «Гродно Азоте» внепланово остановился один из ключевых цехов

19.04.2021 17:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На крупном химическом предприятии «Гродно Азот» 19 апреля остановился цех «Аммиак-4».

 

На «Гродно Азоте» внепланово остановился один из ключевых цехов
Факел над производственным корпусом «Гродно Азота» - обычно он загорается во время аварии, остановки или пуска цеха. Фото: autogrodno.by.

 

Как сообщает официальная газета «Гродно Азота» «Гродненский химик», 19 апреля около 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4». Причиной стали ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания. В результате также остановился технологически связанный с «Аммиаком-4» еще один цех — «Карбамид-4».

На предприятии уточнили, что цех «Аммиак-4» восстановит свою работу в течение суток, затем запустят цех «Карбамид-4».

Согласно официальной версии, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

ОАО «Гродно Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На крупном химическом предприятии «Гродно Азот» 19 апреля остановился цех «Аммиак-4».  
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь планирует построить в Нагорном Карабахе что-то по подобию наших агрогородков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by