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На «Гродно Азоте» внепланово остановился один из ключевых цехов
Источник материала: Навiны
На крупном химическом предприятии «Гродно Азот» 19 апреля остановился цех «Аммиак-4».
Как сообщает официальная газета «Гродно Азота»
На предприятии уточнили, что цех «Аммиак-4» восстановит свою работу в течение суток, затем запустят цех «Карбамид-4».
Согласно официальной версии, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.
ОАО «Гродно Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».
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На крупном химическом предприятии «Гродно Азот» 19 апреля остановился цех «Аммиак-4».
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