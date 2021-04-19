ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парадокс: вклад нефтекалийного экспорта в ВВП в первом квартале близок к 0

19.04.2021 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вопреки глобальному подъему цен на сырьевые товары, вклад нефтекалийного экспорта в рост ВВП в первом квартале текущего года в Беларуси находится на уровне около нуля.

Об этом сообщил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, выступая сегодня на пресс-завтраке «(Не)определенность, (не)стабильность и (не)доверие: экономика и ее перспективы в оценках белорусского бизнеса», пишет officelife

"При этом калий мы производим на пределе производственных мощностей, а нефть — 18 млн т — это некий потолок, который мы можем себе позволить. Вклад этих факторов из-за эффекта низкой базы скоро себя исчерпает.

В этом году динамика цен на сырьевые товары на мировом рынке полна оптимизма: в марте индекс сырьевых цен на удобрения (включает 3 вида удобрений) превысил доковидный уровень на 60%. А что происходит с ценами на белорусский калий? Они ниже доковидного уровня, и это навевает мрачные мысли, и не только от калия", рассуждает эксперт.

В мировую экономику были влиты громадные деньги, и все сырьевые цены растут сейчас просто бешеными темпами, а белорусский экспорт (в средних ценах) только в феврале оттолкнулся от нуля в темпах роста, и это с учетом того, что там есть немало сырьевых товаров. 

Физические объемы экспорта растут очень быстро — только на 20% в январе. Но цены экспорта долгое время падали, а сейчас — в феврале выросли чуть больше нуля. В это время цены импорта выросли гораздо больше.

"Таким образом, условия торговли для Беларуси начиная с мая 2020 года ухудшаются. Распродав дешево продукцию сейчас, закупать сырье и комплектующие в новом производственном цикле придется по новым ценам, от чего перспективы финансового положения предприятий остаются под вопросом", констатирует Чубрик.

Росту экономики не хватает источников: коммерческое кредитование имеет отрицательный вклад в ВВП, в бюджете нет свободных ресурсов, у предприятий нет соответствующих ресурсов, нет инвестиций внешних инвесторов, высокая стоимость ресурсов на внутреннем рынке, недоступны ресурсы на внешнем рынке.

"В этом контексте рост физических объемов выпуска и экспорта, даже восстановление ВВП мало говорят о перспективах экономики", подытожил эксперт.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопреки глобальному подъему цен на сырьевые товары, вклад нефтекалийного экспорта в рост ВВП в первом квартале текущего года в Беларуси находится на уровне около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев: «Меня удивляет, насколько сам Лукашенко верит в то, что его декреты могут работать без него!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by