В итоге, сказано в комментарии ведомства, информационная продукция паблика с логотипом «Гродно 97%» признана по решению суда экстремистскими материалами.





В прокуратуре рассказали, что в сообщениях телеграм-канала обнаружили призывы к экстремистской деятельности. В том числе к блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам.





В сообщениях паблика нашли и призывы к актам вандализма, хулиганским действиям, а также насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел. Представители ведомства подчеркивают, что администрация канала не принимала мер по предотвращению этих публикаций.





В итоге на основании требований Закона «О противодействии экстремизму» прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление, в котором попросил признать информационную продукцию телеграм-канала с логотипом «Гродно 97%» экстремистскими материалами.





Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения», — сообщили в ведомстве.

К

опию решения суда уже направили в Министерство информации «для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси».