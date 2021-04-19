ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один телеграм-канал признан "экстремистским"

19.04.2021 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гродненская прокуратура проанализировала размещенные в телеграм-канале «Гродно 97%» сообщения.

В итоге, сказано в комментарии ведомства, информационная продукция паблика с логотипом «Гродно 97%» признана по решению суда экстремистскими материалами.

В прокуратуре рассказали, что в сообщениях телеграм-канала обнаружили призывы к экстремистской деятельности. В том числе к блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам. 

В сообщениях паблика нашли и призывы к актам вандализма, хулиганским действиям, а также насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел. Представители ведомства подчеркивают, что администрация канала не принимала мер по предотвращению этих публикаций.

В итоге на основании требований Закона «О противодействии экстремизму» прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление, в котором попросил признать информационную продукцию телеграм-канала с логотипом «Гродно 97%» экстремистскими материалами.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения», — сообщили в ведомстве.
К
опию решения суда уже направили в Министерство информации «для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси».
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненская прокуратура проанализировала размещенные в телеграм-канале «Гродно 97%» сообщения.
 
Новости дня
Новости разные
 
У калоніях палітвязняў пазначаюць колерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by