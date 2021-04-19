Деньги в стрингах и «голые» фото. Всплыла правда о прошлом певицы Zivert, но не все осуждают девушку

Источник материала: Tut.by

В последние годы певица Zivert невероятно популярна. Даже если вы не знаете это имя или не можете проассоциировать его с этой яркой брюнеткой, вы точно слышали пару-тройку ее песен по радио или видели ее клипы. Так как известности девушке хватает за глаза, приковывать дополнительное внимание к частной жизни ей не нужно. Zivert практически не дает интервью и не выкладывает снимков, которые бы ее «рассекретили». Однако такие кадры всплыли сами.