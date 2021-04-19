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Зачем самолетам-разведчикам НАТО понадобились Камчатка и Донбасс - видео

19.04.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Самолеты-разведчики Североатлантического альянса на минувшей неделе установили рекорд – они 58 раз приближались к российским границам. Минобороны РФ уточняет, что "гости" устраивали намеренные провокации – подлетали так близко, что в небо приходилось поднимать истребители на перехват.

"Мы регулярно действуем и проводим операции в Черном море и на всей территории Европейского командования", - оправдал действия разведчиков пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В МИД России в ответ на это заверили – американским военным абсолютно нечего делать у российских границ, как в воздухе, так и на море.

"Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Активность самолетов НАТО наблюдается у побережья Камчатки и Черного моря. Также они часто летают над линией разграничения между Украиной и непризнанными республиками Донбасса, чем еще сильнее накаляют обстановку на востоке Украины.

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Разведка НАТО активизировалась у российских границ, что это может быть – провокации или какие-то другие намерения? Подробности смотрите на видео.
 
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