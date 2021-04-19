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Почему Беларусь ввела запрет на вывоз зерна, пояснил замминистра

19.04.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Замминистра сельского хозяйства Беларуси о запрете на вывоз зерна

"Потепление климата мы чувствуем особенно в южных регионах (Гомельская и Брестская области). Есть проблема обеспечения влагой, соответственно, поменялись и подходы технологий возделывания сельскохозяйственных культур. То есть культуры у нас традиционно остались зерновые (кукуруза, рапс), но при этом используются засухоустойчивые сорта", – сказал заместитель министра в эфире СТВ. 

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Что касается временного запрета на вывоз зерновых из Беларуси, то это в первую очередь объясняется приоритетами, пояснил Гракун. По его словам, цель – не торговля зерном, а переработка для нужд животноводства и реализация продукции с добавленной стоимостью.

"Мы ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье и получить ту продукцию, которую мы планировали", – отметил Гракун.

Фрагмент интервью заместителя министра сельского хозяйства Беларуси Владимира Гракуна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Почему запрет на вывоз зерна из Беларуси вызвал такую реакцию, о влиянии климата на белорусское земледелие и инновациях в этой сфере рассказал замминистра...
 
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